吐瓦魯財長稱將檢視對台關係 外交部：受中國影響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北24日電）外媒報導，吐瓦魯財長稱選後將檢視與台關係；外交部發言人劉永健今天說，吐國財長為競選連任而提出個人政治主張，背後顯然有中國因素影響，並不代表吐國官方立場。

路透報導，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）表示，吐瓦魯26日選舉過後預計將重新審視與台灣的外交關係。

外交部發言人劉永健今天在答覆中央社記者相關提問時，做了以上表示。

劉永健強調，台灣大選後，吐瓦魯總督法拉尼（Tofiga Falani）等政府高層及朝野各界政要，已連日多次重申堅定支持兩國邦誼的立場，台吐雙方均珍視彼此堅實的友誼，未來也將在各領域中持續強化合作，追求共榮發展。

劉永健表示，外交部預祝吐瓦魯26日選舉順利成功，對於個別候選人基於選舉考量，刻意在選前對外發表不友我政見，外交部至感遺憾。

劉永健指出，中國處心積慮謀奪台灣邦交國，並將其視為打壓民主台灣主要手段，時值諾魯受中國操弄與台斷交的關鍵時刻，外交部不排除中國為打壓台灣外交空間，再次利用吐國選舉惡意操弄議題及影響特定候選人，試圖發動認知戰混淆國際視聽；外交部呼籲國際社會持續支持民主台灣，共同反制中國在各地侵蝕民主價值的惡意介選行為。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外媒日前報導，吐瓦魯駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）說，有消息人士告訴他，吐瓦魯可能在26日大選後外交轉向承認中華人民共和國。知情人士透露，吐瓦魯財政部長潘恩紐及吐瓦魯駐台大使潘恩紐為親戚關係。

外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉23日在外交部例行記者會中表示，在得知吐國駐台大使潘恩紐提到可能與台灣斷交後，立即向吐國高層查證是否屬實，吐國已第一時間澄清，這是潘恩紐個人評論、非土國政府立場，並強調堅定與台邦誼。（編輯：郭無患）1130124