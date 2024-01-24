【特派談新事】小馬可仕祝賀文引熱議 台菲關係如何演變？

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任

與談人：陳妍君／中央社駐馬尼拉

主題：小馬可仕的祝賀文與其任內的外交政策

菲律賓總統小馬可仕在台灣總統大選結束後，於社群平台上祝賀賴清德當選並使用「台灣總統」一詞，此舉相當罕見，也引發北京強烈抗議。中國外交部發言人毛寧就建議小馬可仕要「多讀點書」，而菲律賓國防部長也回嗆中方發言卑劣低俗。菲國外交部與其他政治人物們如何回應？這篇祝賀文引發熱議，它背後還反映出什麼意義？

儘管家族涉及貪污的負面新聞，小馬可仕在2022年仍舊以超過五成的得票率重回政壇。他上任之後，外交政策相較於前總統杜特蒂有何轉變？菲律賓與台灣、中國的關係又有什麼樣的變化？本集節目由馬尼拉特派員陳妍君分析小馬可仕的祝賀文、菲律賓與各國的外交關係。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.01.24】





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