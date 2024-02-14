【特派談新事】印度總理莫迪任內拚第3任期 宗教也成政治手段

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：林行健／中央社駐新德里特派員

主題：請神助選？ 印度總理莫迪的政治幻術

本集錄音時間：2024.02.06

印度將於今年4月或5月舉行國會與總理大選，結果將決定現任總理莫迪（Narendra Modi）的第三任期。根據美國智庫的調查，莫迪的支持率達七成，勝選機率高。莫迪任期內，印度與其他國家的外交關係是怎麼樣呢？印度的經濟狀況又是如何？

近期莫迪參與興建於印度教聖城阿尤德亞（Ayodhya）的羅摩神廟（Ram temple），為供奉於廟裏的羅摩像舉行開光典禮。這座神廟與選舉有什麼關係呢？阿尤德亞羅摩神廟的所在地也是宗教風暴的中心，它對於印度教徒而言是相當重要的信仰，不過同樣的位置卻曾是清真寺的所在地。此外，印度境內也時不時發生宗教衝突，印度教徒與穆斯林之間有什麼樣的歷史淵源？本週節目邀請駐新德里特派員林行健從歷史、宗教、外交等不同層面解析人口大國印度！

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：王昱文｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.02.14】

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