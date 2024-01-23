印度新開光羅摩王子像 近2萬顆鑽石加身烘托神聖

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（中央社記者林行健新德里23日專電）印度教聖所羅摩神廟昨天為廟內供奉的羅摩王子神像開光，神像穿戴的珠寶價值難以估算，共用掉15公斤黃金以及1萬8000多顆鑽石，連祂的玩具也用白銀製成，展現出印度人對宗教的虔誠。

羅摩神廟（Ram temple）位於印度教聖城阿尤德亞（Ayodhya），廟方昨天依印度曆良辰吉時，為羅摩王子神像開光，印度總理莫迪親自參加。神廟今天正式對公眾開放，有30萬信徒湧入，廟中主角羅摩王子神像也成為外界焦點。

印度教徒相信羅摩是大神毗濕奴（Vishnu）的第7個化身，而阿尤德亞是祂下凡時的出生地。根據印度史詩「羅摩衍那」（Ramayana），羅摩王子跨海救妻凱旋歸國後登基為王，開啟了盛世。

神廟裏的羅摩王子神像是祂5歲時的形象。廟方在社群平台介紹羅摩神像的衣著與各項飾品，聲稱均經過嚴謹考究古書而還原，「散發著靈性和傳統的光芒」，而「鑲有珠寶」幾乎是每一項目的介紹文中必見詞彙。

根據「印度時報」（TOI）報導，羅摩王子神像身上穿戴14件飾品，包括眉心的吉祥印、王冠、項鍊、胸飾、束腰帶、手環、踝環及手上的弓箭等，至少使用了15公斤黃金以及1萬8567顆鑽石，132位工匠參與製作。

報導說，光是王冠就用了1.7公斤的黃金、75克拉鑽石、135克拉綠寶石和262克拉紅寶石。

由於羅摩王子仍是孩童，因此神像前也擺了一些玩具，如小象、馬、駱駝、搖鈴與小推車等，都是白銀作成。

印度教信徒相信，神像開光之後就從單純的工藝品轉換成帶有神性的聖物，神像上的珠寶烘托祂的神聖地位，也彰顯出信徒的虔誠。此外，裝飾華麗的神像令人賞心悅目，見到的信徒也會沾上福氣，並得到物質和精神上的財富。

羅摩神廟建在具爭議的地點。據信此地原本建有一座羅摩廟，但16世紀遭入侵的穆斯林統治者拆毀，改建了一座清真寺。極端印度教徒於1992年破壞了這座清真寺，引發流血宗教衝突，土地所有權也陷入爭議。

印度最高法院於2019年判決土地歸予印度政府，並允許印度教徒興建廟宇。神廟的重建以及神像的開光，象徵羅摩神在經歷近500年後凱旋回歸，對教徒意義重大。（編輯：韋樞）1130123