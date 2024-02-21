【特派談新事】印尼總統選舉落幕 普拉伯沃化身可愛爺爺勝選

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任

與談人：李宗憲／中央社駐雅加達特派員

主題：印尼總統大選印尼總統大選於14日落幕，印尼選委會官方的計票通常歷時約一個月，預計3月中旬才會公布正式選舉結果。不過根據印尼各民調機構的非官方統計，普拉伯沃與副手吉伯朗獲得60%的得票率，幾乎確定在首輪投票中獲勝，直接當選下任正副總統。

普拉伯沃在2014年和2019年都曾競選總統，但兩度敗給了現任總統佐科威。兩人隸屬不同陣營，不過普拉伯沃入閣成為現任國防部長。這次他選擇與佐科威長子吉伯朗搭檔參選，也順利拿下過半票數。普拉伯沃過去有哪些爭議？在這次選舉中，競選團隊是如何打造他的形象？吉伯朗將是最年輕的副總統，他是如何獲得參選資格呢？本集節目邀請駐雅加達特派員李宗憲剖析印尼大選的結果與候選人背景，帶您了解印尼政壇的局勢。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.02.21】

▶「特派談新事」IG圈粉／廖漢原：搜尋 @correspondentnewsinsight

▶「特派談新事」IG圈粉／周永捷：搜尋 @plo1223

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com