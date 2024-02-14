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印尼大選非官方計票普拉伯沃獲勝 對手未認敗選待官方開票

2024/2/14 21:38（2/14 22:15 更新）
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印尼準總統普拉伯沃（左）與副手吉伯朗（右）14日晚間舉行慶祝晚會，他們在舞台上一一向競選團隊的幹部表示感謝。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日
印尼準總統普拉伯沃（左）與副手吉伯朗（右）14日晚間舉行慶祝晚會，他們在舞台上一一向競選團隊的幹部表示感謝。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日
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（中央社記者李宗憲雅加達14日專電）根據印尼各民調機構的快速計票統計，國防部長普拉伯沃與副手吉伯朗獲得60%的得票率，幾乎確定在首輪投票中獲勝，直接當選新總統。不過，其他兩名候選人尚未承認敗選，表示將等待官方的計票結果出爐。

印尼戰略與國際問題研究中心（CSIS）的快速計票結果顯示，普拉伯沃 （Prabowo Subianto）與吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）以58%的得票率領先。

該機構對全國2000個投票站進行抽樣調查，得出快速統計結果。CSIS負責人在記者會上表示，由於已收到90%的選票樣本，因此發生重大變化的可能性極小。

前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）與副手穆海明（Muhaimin Iskandar）以25% 的得票率位居第二；執政黨民主奮鬥黨（PDIP）推舉前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）與副手，即前政治、法律與安全事務統籌部長馬福（Mahfud MD）以16.8%的得票率居末。

其他民調機構的快速計票結果也相當類似。印尼「羅盤電視台」（Kompas TV）統整各民調機構的快速計票結果，目前已開出約85%選票，普拉伯沃得票率達到58%、阿尼斯獲得25%，甘查爾得票約16%。

普拉伯沃今晚在雅加達國家體育場GBK舉行大型慶祝活動，吸引上千名支持者參加。普拉伯沃雖未宣布勝選，但他一一點名競選團隊的幹部表示感謝。支持者則大喊稱呼他為「印尼總統」，氣氛非常高昂。

阿尼斯和甘查爾稍早皆向支持者表示，等待官方的計票結果。

甘查爾下午受訪被印尼記者問及快速計票結果對他不利時，他反駁說：「你真的相信這是我得到的全部票數嗎？」

甘查爾陣營呼籲支持者「保持冷靜和耐心」，並稱「一切都還在進行中。」

阿尼斯陣營則表示，他們將等待官方結果，並蒐集選舉違規行為的證據。該競選團隊指出，他們仍保持樂觀，只會參考官方公布的選舉結果。

印尼大選通常會靠具有公信力的民調機構透過科學方式快速計票，並在在選舉日當天公布結果。

印尼選委會官方的計票通常歷時約一個月，此次大選預計3月中旬才會公布正式選舉結果。（編輯：周永捷/陳慧萍）1130214

根據印尼各民調機構的快速計票，國防部長普拉伯沃與副手總統佐科威的長子吉伯朗獲得了近60%的得票率，幾乎確定在首輪投票中直接當選。普拉伯沃14日晚間舉行慶祝晚會，向支持者表示感謝。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日
根據印尼各民調機構的快速計票，國防部長普拉伯沃與副手總統佐科威的長子吉伯朗獲得了近60%的得票率，幾乎確定在首輪投票中直接當選。普拉伯沃14日晚間舉行慶祝晚會，向支持者表示感謝。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日
印尼準總統普拉伯沃（螢幕左）14日晚間舉行慶祝晚會，吸引上千人參加，氣氛高昂，支持者稱呼他為「印尼總統」。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日
印尼準總統普拉伯沃（螢幕左）14日晚間舉行慶祝晚會，吸引上千人參加，氣氛高昂，支持者稱呼他為「印尼總統」。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日
#普拉伯沃
#甘查爾
#阿尼斯
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