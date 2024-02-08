印尼總統大選1 / 佐科威助長子挺在野候選人 「造王者」左右印尼大選

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全球第三大民主國家印尼2月14日舉行總統大選，共逾2億選民將決定現任總統佐科威的接班人。候選人有執政黨推舉的甘查爾、雅加達前省長阿尼斯及國防部長普拉伯沃。選前民調最高的是有人權污點的普拉伯沃，他的搭擋是佐科威的長子吉伯朗，讓選情更加詭譎難料。

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（中央社記者李宗憲雅加達8日專電）印尼14日將舉行總統大選，現任總統佐科威不是候選人，但早從他的長子吉伯朗投入大選開始，他的影子在選戰中就四處可見。佐科威挾著自身的高人氣，暗中輔選普拉伯沃，勢將左右大選結果。

佐科威（Joko Widodo）2014年以平民之姿獲選為印尼總統，與傳統的政治世家或軍閥為政不同，當年為印尼政壇帶來全新氣象。他在2019年順利連任，10月將結束10年的任期。

分析指出，佐科威期待的繼任者是要能延續他的政策，繼承其政治遺產的人，而這個人就是普拉伯沃（Prabowo Subianto）。外界猜測，佐科威正藉由安排兒子擔任其副手，企圖建立政治王朝。

佐科威支持誰？

面對即將到來的總統大選，擁有高人氣的佐科威支持的候選人必然有更大贏面。雖然佐科威至今未明確表態力挺哪位候選人，且強調政府在選舉中保持中立，但卻積極和搭檔佐科威長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）的總統候選人普拉伯沃「同框」。

過去幾週，佐科威多次與擔任國防部長的普拉伯沃在公開場合一起露面，也曾邀請普拉伯沃共進晚宴，印尼媒體指出，佐科威曾要求普拉伯沃加強選戰策略，以在首輪選舉中獲勝，暗中支持普拉伯沃的態勢不言可喻。

但弔詭的是，佐科威作為執政黨民主奮鬥黨（PDIP）黨員，不僅沒表態支持執政黨的總統候選人甘查爾（Ganjar Pranowo），還為大印尼行動黨（Gerindra）等反對黨推舉的普拉伯沃與吉伯朗拉抬聲勢，遭外界質疑佐科威藉由讓兒子當選副總統以延續自身勢力，甚至建立其政治王朝。

為兒子參選闢徑惹議

有關佐科威企圖建立政治王朝的批評並非空穴來風，最具爭議的是去年憲法法庭裁決允許佐科威的長子吉伯朗得以不受年齡限制參選。負責此裁決的首席大法官安華（Anwar Usman）是佐科威的妹婿，與吉伯朗有親戚關係，後來安華被認為違反道德規範，首席大法官職務遭解除。

選舉法專家、印尼大學法律系講師蒂蒂（Titi Anggraini）向中央社解釋，面對充滿利益衝突且有違民主的裁決，佐科威選擇靜默，「明顯是企圖壯大自家勢力，建立政治王朝」。

蒂蒂進一步舉例，佐科威的另一兒子、從事飲料食品業的卡桑（Kaesang Pangarep）在去年9月加入印尼團結黨（Partai Solidaritas Indonesia）並成為該黨主席。佐科威的女婿巴比（Bobby Nasution）則是現任北蘇門答臘（North Sumatra）棉蘭市（Medan）市長。

為雙贏的交換

普拉伯沃在上屆選舉是佐科威的競爭對手，大選輸給佐科威後，被拉攏加入內閣，擔任國防部長。

專研印尼政治的蒂蒂指出，佐科威決定讓兒子以副手身分與普拉伯沃搭檔，另一可能是為了確保有人能繼承他的政治遺產，繼續推動他的搬遷首都計畫。

蒂蒂說：「佐科威很有野心，因此他希望能建功立業留下功績，選擇支持第3次角逐大選、有著非贏不可決心的普拉伯沃，最適合不過。」

蒂蒂向中央社指出，對佐科威而言，普拉伯沃需要他的支持以獲得更高的聲勢；而執政黨的候選人甘查爾，相對可能較忠誠於政黨，普拉伯沃更適合擔任佐科威的繼任者。

另外，蒂蒂也表示，佐科威讓兒子投入大選，並積極暗中輔選，某個程度也是確保自己在卸任後不會捲入任何司法訴訟。她解釋，佐科威執行的多項國家戰略計畫，像是遷都計畫和住房政策等，可能存在資金爭議。

「造王者」佐科威

專研印尼政治的新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院兼任教授廖建裕之前向新加坡媒體「聯合早報」指出，佐科威是「造王者」，民調聲望非常高，因此有很大的影響力。

他說：「印尼經濟和政治穩定，且佐科威也能控制印尼的通貨膨脹，難能可貴。」回顧過去10年，印尼經濟穩定成長，除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情2年，印尼每年的國內生產毛額（GDP）增長幾乎都達到約5%。

經濟成長、政局平穩，這使佐科威一直受到人民愛戴。根據印尼民意調查研究所（LSI）1月公布的民調顯示，佐科威的施政滿意度達到76.2%，比去年9月增加13個百分點，創下自2014年上任以來的新高。

廖建裕說：「佐科威作為總統，有左右局勢的能力，（甚至）決定誰勝選的機會，除非印尼經濟有大波動，否則人們認為，他暗中支持的候選人會成為下任總統。」

學界批佐科威聲浪起

然而，人人稱讚、重視民主的素人總統，如今與昔日政敵、被視為強人且有人權污點的普拉伯沃合作，佐科威已引發的諸多爭議，在民間和學術界都出現擔憂民主退步的聲音。

印尼全國數十所大學在選前一週發出聲明或請願書，齊聲呼籲佐科威遵守法律、確保選舉公平、自由及可信。

印尼大學教授哈克里斯圖蒂（Harkristuti Harkrisnowo）說：「我們的國家因為不道德且充斥欺騙的權力鬥爭而迷失方向。我們對國家機器和政治精英的行為感到擔憂，他們為了中飽私囊而不斷違背誓言。」

就連佐科威的母校、加札馬達大學（UGM）也求總統必須負責任以確保選舉公平透明，該校指責總統「偏離」民主價值，並呼籲政府和當局改正這種情況。

面對學界的批評，佐科威透過公關回應「此舉（有批評）在民主國家很正常」。

佐科威在選前一週向媒體強調，不會出席任何競選活動，然而，他多次暗中表態支持普拉伯沃，並對憲法法院的爭議判決視而不見，在在顯示，如今的佐科威已與當年高舉民主大旗的平民總統判若兩人。（編輯：周永捷）1130208