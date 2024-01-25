曾說大選保持中立 佐科威改口主張輔選權利遭批

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（中央社記者李宗憲雅加達25日專電）印尼總統佐科威昨天說，擔任公職不會限制他為任何候選人輔選的權利，總統、部長和每位公民一樣，都能支持自己心儀的候選人。這番談話與他過去多次強調，政府將在總統大選中保持中立的立場背道而馳，引發批評。

佐科威（Joko Widodo）對媒體表示，總統和部長可以輔選，與每位公民一樣都有「民主權利」，以支持心儀的候選人。「現任總統可以支持自己心儀的候選人，並出席競選活動，這些都是允許的，前提是不使用政府設施。」

佐科威是在雅加達哈里姆（Halim）空軍基地出席軍用運輸機交接儀式時發表上述談話，當時國防部長、總統候選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）站在一旁。

普拉伯沃在過去的總統大選中，是佐科威的競選對手。印尼今年2月總統大選，普拉伯沃與佐科威的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭擋，三度角逐總統大位。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，雖然佐科威仍未公開支持任一候選人，但越來越多人認為，擁有高支持度的他，已默默表態支持民調遙遙領先的普拉伯沃，特別是憲法法院去年通過備受爭議的裁決，允許他的兒子吉伯朗參選之後，支持普拉伯沃的態度更是明顯。

根據報導，佐科威一直執行普拉博沃的競選計畫，像是為低收入家庭提供聖嬰現象（El Nino）的現金援助，以及5年來首次為公務員加薪等。

許多批評人士擔憂佐科威企圖延續勢力及建立政治王朝。批評人士表示，佐科威近期的公開活動是在為普拉伯沃爭取選民的支持。對此，佐科威矢口否認。

昨天當記者問及佐科威是否會公開表態傾向由誰接班時，佐科威笑著含糊回答：「那我問你，我有偏袒哪個陣營嗎？」

針對佐科威表示總統能為心儀候選人輔選的談話，另外2名總統候選人批評佐科威和親政府盟友動用包括軍隊和警察在內的國家機器，為普拉伯沃爭取支持。

總統候選人甘查爾（Ganjar Pranowo）的競選團隊呼籲總統堅持道德原則，「若佐科威積極為兒子助選，勢必將加強大眾對他任人唯親的看法」。

甘查爾的副手馬福（Mahfud MD）正考慮退出內閣，以抗議其他部長可能濫用權力，默許為某些候選人助選的行為。馬福現任政治、法律與安全事務統籌部長。

另一總統候選人阿尼斯（Anies Baswedan）表示，佐科威的說法交由大眾去評論。但他提醒，佐科威曾表示在此次大選中保持中立。

民間組織也對佐科威的說法表達不滿，並譴責佐科威的聲明「不道德也不恰當」。

「選舉與民主協會（Perludem）主任阿古斯蒂亞提（Khoirunissa Agustyati）透過聲明表示：「總統的聲明很膚淺，有可能被當成他和他手下的部長和國家官員在2024年大選中積極輔選和選邊站隊的理由。」

根據印尼選舉法規，現任總統、副總統和其他國家官員可以參加競選活動，但不得使用國家設施。參加競選活動時必須請假。（編輯：馮昭）1130125