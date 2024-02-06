印尼總統大選爭議多 學術界憂民主倒退籲公平選舉

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（中央社記者李宗憲雅加達6日專電）印尼總統大選進入倒數階段，總統佐科威的長子、副總統候選人吉伯朗的參選過程充滿爭議，加上佐科威最近間接幫兒子及他的搭檔增加支持度，有違中立，引發學界不滿，學界呼籲總統維護選舉公正性。

印尼14日舉行總統大選，近來學界和民間擔憂印尼民主倒退。印尼巴查查蘭大學（Padjadjaran University）日前發表公開聲明，呼籲總統佐科威（Joko Widodo）和其他政治精英「遵守法律」，以維護選舉順利完整地進行。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）等媒體報導，巴查查蘭大學學術委員會指出，許多事件顯示，印尼大選前，在佐科威的執政下，國家民主正在倒退，例如印尼肅貪委員會主席涉貪，以及憲法的爭議裁決，允許佐科威兒子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）不受年齡限制參選。

巴查查蘭大學學術委員會主席、教授庫尼亞（Ganjar Kurnia）說：「我們已經看到政治精英們用法律，將有問題的政治、社會和經濟政策合法化。他補充，為寡頭精英的利益濫用權力，只會導致我們的發展失敗、經濟增長停滯、貧窮問題更嚴峻，以及加劇貧富不均的問題。」

國際透明組織（Transparency International）1月30日公佈2023年全球清廉印象指數（CPI）顯示，印尼連續第2年獲得34分，在全球180個國家中排名倒數65名。

印尼憲法法院去年底做出一項爭議裁決，允許吉伯朗可不受年齡限制角逐大選，負責此裁決的首席大法官安華（Anwar Usman）是佐科威的妹婿，與吉伯朗有親戚關係，因此安華被認為違反道德規範，首席大法官職務遭解除。

印尼媒體指出，憲法法院的這項爭議裁決為印尼大選的公平性蒙上陰影，並加劇人們對國家民主的擔憂。

印尼大學上週有數十名教授共同召開記者會，呼籲政治人物和國家官員「恢復國家破碎的民主」。印尼大學教授哈克里斯圖蒂（Harkristuti Harkrisnowo）說：「我們的國家因為不道德且充斥欺騙的權力鬥爭而迷失方向。我們對國家機器和政治精英的行為感到擔憂，他們為了中飽私囊而不斷違背誓言。」

教授們在聲明中寫道：「譴責扼殺言論自由的行為」，並指出，有部分教授在公開批評佐科威後，收到匿名恐嚇簡訊。

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過去幾天，印尼至少有11所大學的學界人士，包括哈山努定大學（Hasanuddin University, Unhas）、伊斯蘭大學（Indonesian Islamic University）和雅加達國立伊斯蘭大學（Syarif Hidayatullah State Islamic University）等，都呼籲佐科威遵守法律、確保選舉公平、自由及可信。

針對學術界的批評，「美都新聞網」（Medcom）昨天報導，總統公關團隊成員艾里（Ari Dwipayana）表示，此舉在民主國家很正常。他認為，政治鬥爭中出現意見不同是很正常的，尤其是與選舉政治有關（的意見）。（編輯：韋樞）1130206