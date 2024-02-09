印尼總統大選2 / 印尼3名總統候選人背景迥異 普拉伯沃呼聲最高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

全球第三大民主國家印尼2月14日舉行總統大選，共逾2億選民將決定現任總統佐科威的接班人。候選人有執政黨推舉的甘查爾、雅加達前省長阿尼斯及國防部長普拉伯沃。選前民調最高的是有人權污點的普拉伯沃，他的搭擋是佐科威的長子吉伯朗，讓選情更加詭譎難料。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達9日專電）印尼14日將舉行總統大選，3名候選人普拉伯沃、甘查爾和阿尼斯各有有擁護者，民調支持度遙遙領先的普拉伯沃，力拚一輪得票過半，期待不用進入二輪投票就能當選。另外2名候選人仍積極拜票、造勢，選舉不到最後一刻，結果都仍存在變數。

普拉伯沃

72歲的普拉伯沃（Prabowo Subianto）是軍人出身，曾任商人，是現任國防部長。他於2008年與盟友共創大印尼行動黨（Gerindra），現在擔任黨主席。

普拉伯沃在2014年和2019年曾競選總統，均敗給對手、現任總統佐科威（Joko Widodo）。

普拉伯沃出生於印尼最有權勢的家庭之一，他的祖父馬戈諾（Margono Djojohadikusumo）是印尼國家銀行（BNI）創辦人；父親蘇米托（Sumitro Djojohadikusumo）是著名經濟學家和政治家，曾在前總統蘇卡諾（Sukarno）和蘇哈托（Suharto）的領導下擔任部長職位，普拉伯沃的母親則是家庭主婦，曾在荷蘭學習護理專業。

普拉伯沃的父親蘇米托因參加革命活動曾流亡海外，因此普拉伯沃精通英、法和荷蘭語。普拉伯沃畢業後就加入印尼軍隊，30多歲時就擔任特種部隊指揮官，他在43歲時受拔擢為三星將領，擔任陸軍戰略後備司令。

普拉伯沃曾是蘇哈托的女婿，蘇哈托垮台後2人才分道揚鑣。蘇哈托獨裁統治期間，普拉伯沃曾擔任印尼陸軍精銳特種部隊（Kopassus）司令，掌握軍權，參與鎮壓1990年代的東帝汶獨立運動及1998年追求民主化、反蘇哈托的學生運動，留下人權污點。

普拉伯沃還曾因涉嫌綁架和拷打反蘇哈托分子而被革除軍職，並遠赴約旦經商。美國自2000年起將普拉伯沃列入禁止訪問美國的黑名單，直到2019年才解禁。

普拉伯沃2019年在大選中敗給佐科威後，被佐科威邀請擔任國防部長至今。這次是普拉伯沃第3次角逐總統大位，其副手是佐科威的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）。在各項民調中，普拉伯沃持續以40%以上的支持率遙遙領先。

甘查爾

分析指出，代表印尼執政黨民主奮鬥黨（PDIP）角逐大選的甘查爾（前）若當選，可能會受限於政黨勢力及黨魁梅嘉娃蒂，個人發揮空間不大。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月9日

印尼執政黨民主奮鬥黨（PDIP）推舉的總統候選人甘查爾（Ganjar Pranowo）今年55歲，曾任中爪哇省長。他出生公務員家庭，父親是警察，母親在家裡經營小生意。甘查爾過去曾參加學生運動，他反獨裁的立場使他堅定支持民主奮鬥黨。

甘查爾2013年成功當選家鄉中爪哇省的省長，2018年連任，在擔任省長期間，其多項政策成功改善農民福祉，使他獲得龐大支持，在10年任期結束時，於各項支持度的民調中名列前茅，因此受到民主奮鬥黨提名，角逐今年的總統大選。

甘查爾擔任省長期間，曾被控涉入電子身分證貪污案，但他否認涉貪。同年，他因批准一項水泥廠興建計畫而受到批評。他還曾因向村民徵收土地採礦引發爭議。

去年，甘查爾公開表態反對以色列國家隊到印尼參加U20世界盃，被認爲是為了對黨展現忠誠，特別是針對能決定總統候選人的黨主席梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）。當時，造成管理機構國際足球總會（FIFA）撤銷了印尼的主辦權。

甘查爾的形象有點像當年同樣平民出生的佐科威，他的基本票源來自民主奮鬥黨的支持者。不過許多分析指出，他若當選總統，可能會受限於政黨勢力及梅嘉娃蒂，個人發揮空間不大。

阿尼斯

印尼總統候選人阿尼斯（前）角逐總統大選，競選主軸強調改革、創新，主要支持者為穆斯林。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月9日

今年54歲的阿尼斯（Anies Baswedan）曾任雅加達省長和教育文化部長，他在38歲時被任命為帕拉馬迪那大學（Paramadina University）校長，當時是印尼史上最年輕的大學校長，被視為是穆斯林族群中的開明派。

阿尼斯的父母親都在教育界服務，他的父親瑞希德（Rasyid Baswedan）曾是印尼伊斯蘭大學（UII）講師，其母親阿莉亞（Aliyah Rasyid）則曾在日惹州立大學（UNY）擔任社會和經濟學教授。

阿尼斯曾任佐科威在2014年總統大選時競選總部的發言人，佐科威勝選後，阿尼斯被延攬入閣，成為教育文化部長，但2年後，在沒對外交代原因的情況下遭撤職。

阿尼斯2017年曾與當時作為商人的桑迪阿加（Sandiaga Uno）搭檔，競選雅加達省長，勝選後，他的對手、擁有華裔身分的鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）因褻瀆宗教而入獄，導致許多印尼華人對阿尼斯感到不滿。

擔任雅加達省長期間，阿尼斯受到民眾支持，除了大幅建設城市、美化人行道和舊城區，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，也因防疫成效而受讚揚，但雅加達淹水問題遲未解決，是他任內受到的最大批評。

阿尼斯此次首度角逐總統大選，競選主軸強調改革、創新，且表態反對佐科威遷移首都計畫，他的主要支持者為穆斯林。（編輯：張芷瑄）1130209