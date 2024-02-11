印尼大選前超級週六 普拉伯沃盼首輪過半直接當選

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（中央社記者李宗憲雅加達11日專電）印尼大選倒數，14日投票日前3天為冷靜期，禁止所有競選活動。昨天是合法競選期最後一天，3位總統候選人把握機會舉行造勢活動。民調顯示，總統候選人普拉伯沃有望獲過超過半數選票，在首輪投票中獲勝。

印尼14日舉行大選，昨天是75天競選期的最後一天，3位候選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）、甘查爾（Ganjar Pranowo）和阿尼斯（Anies Baswedan）把握最後機會舉行大型造勢活動。

普拉伯沃與阿尼斯昨天在雅加達市中心不同地點辦活動，各自吸引數萬名支持者參加，造成雅加達交通一度陷入癱瘓。

民調遙遙領先的總統候選人、國防部長普拉伯沃是在GBK國家體育場舉行造勢活動，共有近10萬人參加。

由8個政黨所組成的「印尼前進聯盟」（KIM）共同推舉的普拉伯沃，是第3度角逐總統大位，因爲與總統佐科威（Joko Widodo）的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭檔參選而備受爭議，但也為他拉抬聲勢。

普拉伯沃說，若贏得選舉，將毫不猶豫地繼續執行佐科威的計畫，他說：「我們不退縮也不猶豫，我、吉伯朗和印尼前進聯盟將繼續佐科威的所有計畫。」

他說：「對所有年輕人而言，你們的前途一片光明！ 我們將為你們架起一座橋梁，以通往偉大繁榮的印尼。」

普拉伯沃在各項民調中排名第一，他的支持率在近幾週已超過50%的當選門檻，因此，支持者在造勢現場喊出「一輪就當選」（sekali putaran）的口號，期盼普拉伯沃能在首輪投票就勝出。

印尼選舉法規定，若沒有總統候選人在首輪投票中獲得過半選票，得票最高的兩組候選人6月將在第二輪投票中對決。

候選人阿尼斯則是在JIS雅加達國際體育場舉辦大型造勢活動，這體育場是他擔任雅加達省長時的重要工程，具有特殊意義。昨天，數萬名支持者幾乎占據整個體育場，體育場共有8.2萬個座位。

阿尼斯向支持者表示，人們看到很多不平等和不公義，因此他會支持改革。他說：「我們的責任是制止不公正和不平等現象，並為國家帶來變革。」阿尼斯也警告支持者，必須注意可能存在的選舉舞弊行為，並呼籲關注投票過程。

印尼執政黨民主奮鬥黨（PDIP）推舉的總統候選人甘查爾民調排名最後，不同於另外2位候選人在雅加達造勢，甘查爾昨天回到民主奮鬥黨傳統票倉中爪哇舉行競選活動。

甘查爾在佐科威的長子吉伯朗決定以副手身分與普拉伯沃搭檔參選後，競選過程面臨極大挑戰，民調從原本遙遙領先，後來逐漸落後另外2人。

甘查爾一直將自己打造成與佐科威類似的平民形象，但昨天他試圖做出切割。他呼籲民眾投票給自己，以抵抗「渴望權力的領導者，和競選期間使用國家資源的人」，但他未明確說出任何對手的名字。

甘查爾說：「我們無法動員國家機器，（若當選）我們將用良心和誠意來決定這個國家的未來。」

印尼14日舉行總統大選，75天的競選期於2月10日結束，接著是3天的「冷靜期」，禁止候選人從事任何競選活動。（編輯：郭中翰）1130211

印尼總統候選人、國防部長普拉伯沃（前右3）10日在造勢活動上表示，若當選將延續總統佐科威的計畫。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月11日