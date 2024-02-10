印尼政治強人化身可愛爺爺選總統 揭秘設計團隊

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印尼大選專題（3）（中央社記者李宗憲雅加達10日專電）印尼大選進入倒數階段，各地街頭掛有總統候選人普拉伯沃可愛的卡通海報和旗幟。他的競選團隊將軍人出身、有人權汙點的普拉伯沃塑造成和藹可親的爺爺，與選民拉近距離，試圖淡化過去嚴肅且火爆的強人形象。

現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）一直被視為政治強人，待人嚴肅且個性強硬。他在已故總統蘇哈托獨裁統治期間，擔任印尼陸軍精銳特種部隊（Kopassus）司令，掌握軍權，並參與鎮壓1990年代的東帝汶獨立運動及1998年追求民主化、反蘇哈托的學生運動，留下人權汙點。

然而，過去幾個月的競選期間，普拉伯沃曾侵犯人權的黑歷史似乎已被淡忘；原本廣為人知的強硬形象，經由年輕設計團隊重新打造，化身為Gemoy卡通爺爺，意指胖嘟嘟的可愛人物。

已參加2次總統大選的普拉伯沃，今年3度披上戰袍，力拚首輪投票過半，直接問鼎印尼總統大位。不同於過去2次的傳統宣傳方式，這次他選擇結合時下流行的AI，打造Gemoy卡通爺爺，成功扭轉過去的強人形象，並得到大批選民支持，民調支持度遙遙領先其他2位總統候選人。

印尼設計公司製作普拉伯沃的卡通角色，以深邃眼睛搭配圓滾滾的身體，將他打造成Gemoy卡通爺爺；而他的副手、總統佐科威（Joko Widodo）的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）則是濃眉大眼配上櫻桃小嘴，2人宛如迪士尼角色，深受支持者歡迎。

和藹可親的鄰家爺爺形象深植人心，更早前，普拉伯沃經由公關團隊訓練，脫去嚴肅與強硬個性，在造勢活動上手舞足蹈，或說笑話展現幽默感，親和力十足，這也是Gemoy卡通爺爺最初的靈感來源。

打造普拉伯沃3D角色Gemoy卡通爺爺的「創意娛樂製作公司」（Rekreasi Creative Playground）隱身在雅加達南區的住宅區，設計團隊不到10人。創辦人安基（Anggi Sonsen）說，將普拉伯沃打造成Gemoy卡通爺爺的想法來自支持者的口號。

他說，普拉伯沃去年底接受網路媒體專訪後，現場民眾突然喊出Gemoy，意指可愛的事物。設計團隊認為，這和普拉伯沃原本的形象差別很大，因此很適合作為主要的卡通角色。在得到競選團隊同意後，他們就著手設計Gemoy卡通爺爺。

安基說：「其實在Gemoy出現前，曾有人工智慧（AI）製成的漫畫版普拉伯沃，像是動漫人物或美國超級英雄等。但後來我們認為要與普拉伯沃強硬的軍人形象有反差，因此想出一個既可愛、又胖胖的角色。最後，Gemoy出現了。」

他指出，普拉伯沃的形象因此能更接地氣，看起來也更謙遜且平易近人，「也許很多人不知道，普拉伯沃其實也有這樣的性格」。

安基向中央社表示，普拉伯沃Gemoy卡通爺爺設計完成後，許多宣傳影片都能透過AI生成，因此不需要他本人拍攝就能製作很多影片，省去普拉伯沃的時間，卻能增加他的曝光度。

他說，法定競選期開始前，規定不能用候選人的照片宣傳，但未禁止使用候選人的卡通或漫畫。因此他們以Gemoy卡通爺爺的角色，製作多個競選海報和宣傳影片，效果極佳。

安基向中央社透露，普拉伯沃對Gemoy卡通爺爺這個角色感到滿意，他曾說，「這很好，很可愛」。至於吉伯朗因為熱愛新興科技，因此非常喜歡這樣的設計。

從選民家中的電視廣告、網路宣傳影片，到大街小巷的競選看板，普拉伯沃Gemoy卡通爺爺的吸睛程度之高，幾乎所有印尼選民都已相當熟悉。安基不諱言，打造Gemoy主要是為了吸引年輕人，因為這次大選有超過半數的選民是40歲以下的年輕人。

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不過有學者擔心，年輕選民因為Gemoy卡通爺爺平易近人的形象，而忘記普拉伯沃曾侵犯人權、參與血腥鎮壓事件；而且包裝過的可愛形象，更凸顯出普拉伯沃令人捉摸不定的真實性格，這對未來執政並非好事。

普拉伯沃以脾氣暴躁和性格反覆無常而聞名，專研印尼政治的澳洲國立大學研究員華波頓（Eve Warburton）曾向媒體表示：「沒人知道普拉伯沃未來會如何（領導國家），（因為）他可能是個非常不拘小節的總統，最感興趣的是職位聲望和華麗外表；大多數熟悉他的人，都強調他有著難以捉摸的個性，而這對執政而言絕非好事。」（編輯：郭中翰/馮昭）1130210