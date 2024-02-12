印尼總統大選 / 得年輕人贏天下 年輕選民成印尼大選勝負關鍵

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全球第三大民主國家印尼2月14日舉行總統大選，共逾2億選民將決定現任總統佐科威的接班人。候選人有執政黨推舉的甘查爾、雅加達前省長阿尼斯及國防部長普拉伯沃。選前民調最高的是有人權污點的普拉伯沃，他的搭擋是佐科威的長子吉伯朗，讓選情更加詭譎難料。

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（中央社記者李宗憲雅加達12日專電）印尼14日舉行大選，2億500萬選民中，40歲以下占52%，是歷屆選舉之最，這也代表年輕人勢必會左右選舉結果。印尼年輕世代關注候選人是否具備執政經驗、能否解決國家各種問題及重視人權。

隨著印尼大選的腳步愈來愈近，位於雅加達的阿天瑪加雅天主教大學（Unika Atma Jaya）校園裡，許多學生會討論自己的投票意向，他們有許多人是首次投票。

據統計，印尼40歲以下的年輕人占全國2億500萬選民約52%，年輕選民在很大程度上將決定這場大選的結果。

多名印尼年輕選民與中央社記者分享他們對大選的看法，對於下任印尼總統的選擇，年輕一代看法明顯分歧。

年輕選民意見分歧

作為首投族、20歲的大學生瑪格麗特（Margaret）表示，這次選舉她最看重候選人能否解決人民需求，有無能力處理印尼各種問題。她說：「比起個人特質，我更在意候選人如何回應人們需求，以及怎麼處理印尼存在的問題。」

瑪格麗特透露，她將把票投給執政黨民主奮鬥黨（PDIP）的候選人甘查爾（Ganjar Pranowo），並解釋說，甘查爾曾擔任中爪哇省省長，已有許多政績，因此她想知道甘查爾若當選會如何領導國家。

瑪格麗特的同學則支持另一候選人。22歲的諾瓦（Noel）堅定地說，他要投給普拉伯沃（Prabowo Subianto），因為他勝選機率最高，他不想浪費選票投給會輸掉選舉的人。

印尼國防部長、大印尼行動黨（Gerindra）主席普拉伯沃是第3度角逐總統大選，他的搭檔是總統佐科威（Joko Widodo）的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）。

諾瓦向中央社解釋，他是理性的選民，作為雅加達的居民，他認為前雅加達省長、總統候選人阿尼斯（Anies Baswedan）執政表現不佳，至於他不選擇甘查爾的原因則是因為執政黨掌權太久。

諾瓦強調：「我要投給能夠獲勝的人。」選前各機構所做的最後一次民調顯示，普拉伯沃的支持度平均落在49%左右，大幅領先阿尼斯的24%及甘查爾的22%。

30歲、在國際美妝品牌公司擔任主管的安仰達（Arya Ondrio）則表示，他早已決定要投給阿尼斯。

阿尼斯曾任文化教育部長，學者背景深受高知識分子喜愛。安仰達畢業於印尼大學（Universitas Indonesia），他向中央社表示，阿尼斯是知識分子、學者，因此具有宏觀視野，必定能推出對國家有利的好政策。

安仰達也說：「阿尼斯在雅加達留下很多政績。」阿尼斯擔任雅加達省長期間，深受民眾支持，除了大幅建設城市、美化人行道和舊城區，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也因防疫成效而受讚揚，但雅加達淹水問題遲未解決，是他任內受到的最大批評。

搖擺選民

安仰達、瑪格麗特與諾瓦可能是少數已做出選擇的年輕人。學者分析，年輕選民很容易改變喜好，因此投票時心意會搖擺不定。

印尼加札馬達大學（UGM）政治專家瑪塔（Mada Sukmajati）曾在演講上提及，年輕選民做決定時優柔寡斷，在選擇時也會很糾結，甚至可能最後直接棄權不投票。

瑪塔說：「年輕選民以千禧世代和Z世代為主，這些人為政局帶來一種特徵，也就是容易改變嗜好，可稱『喜怒無常』。因此與過去世代的人不同，他們在投票時心意搖擺不定的程度比較高。」

印尼國家研究與創新署（BRIN）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo）也提出類似看法，他指出年輕選民對候選人搖擺不定的態度，年輕選民有時在政治上傾向某方，但有時也會改變，因此「這也是他們將左右選舉結果的主因」。

瓦西斯托認為，必須觀察年輕選民是否去投票，因為這將攸關14日的大選是否會在首輪投票就定勝負。

根據印尼選舉法規定，若沒有總統候選人在首輪投票中得票過半，6月將舉行第2輪決選。

據中央社記者觀察，不少年輕選民尚未決定要投給誰，像是瑪格麗特的同學、也是首投族的安達魯（Andaru）表示，她也關心候選人的政見能否回應民眾需求，但至今仍未確定要把票投給哪位候選人。

安達魯向中央社說：「我還沒做出選擇。 因為我還在跟別人討論，也會和家人討論，現在看起來每個候選人都有各自的優缺點。」

拒投普拉伯沃

年輕選民中也出現一股反對普拉伯沃的聲音，特別是重視民主、人權、新聞自由，以及不滿佐科威疑似建立政治王朝的年輕人。

像是安達魯雖然還沒決定投票人選，但對有人權污點的普拉伯沃抱持遲疑態度，甚至對整場選舉感到些許失望。這是指普拉伯沃曾參與鎮壓東帝汶獨立運動及涉嫌綁架1998年學運人士。

她補充，「其中一個候選人牽涉政治王朝，而另一候選人則是背後還有一個領導者（在操控），因此印尼人的確感到失望」。

安達魯所指的是，佐科威讓長子吉伯朗以副手身分與普拉伯沃搭檔參選，被外界質疑佐科威是在建立政治王朝。

背後有領導者指的則是甘查爾，分析指出，甘查爾受限於執政黨黨魁梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）及黨內派系，他若當選，獨立發揮空間不大。

31歲的上班族艾多（Eldo Christoffel Rafael）也表示，他還在阿尼斯與甘查爾兩人間猶豫要投給誰，但強調絕不會投給普拉伯沃。

艾多向中央社解釋，阿尼斯和甘查爾都曾任地方首長，有執政經驗，且兩人在執政期間也願意聆聽民眾對他們的批評。

至於對普拉伯沃與吉伯朗這組候選人，艾多則擔憂，兩人若當選，印尼將重回專制時代，政治上再次出現「任人唯親」的現象。他指的是佐科威安排長子吉伯朗去當副總統候選人。

艾多補充，普拉伯沃在人權上有不良紀錄，像是參與鎮壓東帝汶獨立運動及1998年學運人士，至今都沒有對外說明清楚。

印尼年輕選民對候選人的看法迥異，但無論選擇為何，作為世界第三大民主國家，在經歷聲望極高的總統佐科威執政10年後，如今再次來到民主深化的十字路口。這次決定大選結果的將是這群年輕一代選民，而他們也將左右印尼的未來。（編輯：周永捷）1130212