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專心投入大選 印尼副總統候選人將辭去內閣部長

2024/1/31 19:21（1/31 19:36 更新）
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印尼2月14日將舉行總統大選，外交部門口擺放3組正副總統候選人的介紹及照片，分別是阿尼斯（左1）和副手穆海明（左2）、普拉伯沃（左3）和副手吉伯朗（右3）、甘查爾（右2）和副手馬福（右1）。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年1月31日
印尼2月14日將舉行總統大選，外交部門口擺放3組正副總統候選人的介紹及照片，分別是阿尼斯（左1）和副手穆海明（左2）、普拉伯沃（左3）和副手吉伯朗（右3）、甘查爾（右2）和副手馬福（右1）。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年1月31日
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（中央社記者李宗憲雅加達31日專電）印尼執政黨民主奮鬥黨（PDIP）副總統候選人，現任政治、法律與安全事務統籌部長馬福（Mahfud MD）今天表示，將在本週向總統佐科威（Joko Widodo）辭去部長職務，專心投入選戰。

馬福以副手身分與甘查爾（Ganjar Pranowo）搭檔，角逐2月的總統大選。他今天透過影片表示，已向總統提出私人會面的要求，並將正式提交辭呈。

他說：「一旦確認將與總統會面，我就會立刻提交辭職信。」他並補充，總統週四（2月1日）才會到雅加達，希望一回雅加達後，2人就能見面。

馬福堅持要親自向總統辭職，他說：「我是在總統充分尊重和信任下被任命為部長，作為回報，在過去的4年半的時間，我努力服務，並取得豐碩成果。」

早前，甘查爾曾呼籲所有候選人辭去政府職務，以避免在選戰中濫用職權。

雖然印尼並未規定候選人不能帶官職參選，但身兼官職的候選人在公務時間出席公開活動有競選之嫌，已引發批評。

目前另外2組正副總統候選人也有身兼官職，包括總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）和他的副手、請假投入大選的梭羅市（Surakarta）市長吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）。吉伯朗是佐科威的長子。

另一總統候選人阿尼斯（Anies Baswedan）雖未有官職，但他的副手穆海明（Muhaimin Iskandar）是現任國會副議長。

印尼2月14日將舉行大選，各項民調顯示，甘查爾與馬福的支持度排名最後，阿尼斯與穆海明排名第2，而普拉伯沃與吉伯朗則以約50%的支持度遙遙領先，排名第1。（編輯：韋樞）1130131

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