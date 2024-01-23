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印尼總統長子吉伯朗角逐副總統 辯論嘲諷對手惹議

2024/1/23 19:37
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（中央社記者李宗憲雅加達23日專電）印尼總統佐科威長子、副總統候選人吉伯朗日前在大選前電視辯論中，以手勢及言語諷刺對手惹議。許多網友認為，他表現傲慢，不符合爪哇人溫和有禮的性格。數據顯示，6成網友對吉伯朗的辯論表現持負面看法。

印尼將於2月14日舉行大選，印尼副總統候選人21日出席電視辯論，原本聚焦能源、環境和農業政策的辯論，後來演變成激烈的唇槍舌戰和人身攻擊，火藥味十足。

作為年輕的後選人，總統佐科威（Joko Widodo）的兒子、今年36歲的吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）在辯論中使用與上次辯論相同的策略，使用多個專有名詞。

他在激烈辯論中，要求另一名副總統候選人，現任政治、法律與安全事務統籌部長馬福（Mahfud MD）回答有關「綠色通膨」等問題，並作勢彎腰找尋答案。

中央大學經濟系教授吳大任解釋，當廠商為了減少二氧化碳排放，導致產品生產成本上升，這就是綠色通膨（Greenflation）」。

吉伯朗當時說：「我仍在尋找你的答案，問過你關於綠色通膨的問題，但你只解釋了綠色經濟。」吉伯朗邊說並彎腰做出找尋的動作，充滿挑釁意味，被外界認為不尊重年紀較大的馬福，也不符合爪哇人溫和有禮的性格。

馬福當時反駁說，吉伯朗「充滿噱頭性的行徑是在胡鬧」，不值得回應。

辯論結束後，吉伯朗作勢找答案的影片在社群媒體上廣傳並引發討論。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導，許多網友抱怨，辯論並未針對議題提出真正的解決方式，而是充斥噱頭性十足的反駁和瑣碎的抨擊。

網友認為他在辯論中「態度傲慢」，尤其是對比他年長20歲馬福和另一對手穆海明（Muhaimin Iskandar）。

社群媒體顧問公司Drone Emprit的數據顯示，2小時的激辯過程中，社群媒體上關於吉伯朗的發文有60%都是負面評論，只有33%是正面的。而其他兩名副總統候選人馬福和穆海明則雙雙獲得正面評價，分別有80%和79%的正面評論。

Drone Emprit創辦人伊斯梅爾（Ismail Fahmi）表示，一些社群媒體用戶認為，吉伯朗不配成為年輕人的代表。他指出，馬福在面對吉伯朗的「野蠻」行為仍保持冷靜，之後批評吉伯朗的發文得到廣大關注。（編輯：韋樞）1130123

#佐科威
#吉伯朗
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