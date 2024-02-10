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薩爾瓦多完成計票 總統布格磊得票率近83%連任

2024/2/10 18:01（2/10 18:52 更新）
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薩爾瓦多總統布格磊。（路透社）
薩爾瓦多總統布格磊。（路透社）
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（中央社聖薩爾瓦多9日綜合外電報導）薩爾瓦多最高選舉法庭今天完成總統大選最終計票程序，確認總統布格磊（Nayib Bukele）以近83%的壓倒性得票率成功連任。

法新社報導，最高選舉法庭主席馬蒂內茲（Dora Martinez）今天透過聲明宣布，320萬票中布格磊獲得270萬票，得票率為82.66%。

布格磊在社群平台X上發文感謝「薩爾瓦多人民」的支持。

布格磊的勝利，很大程度上歸功於他向黑道幫派「開戰」，使這個已經厭倦暴力事件的中美洲國家的謀殺率大幅降低。

根據馬蒂內茲，極左派「馬蒂民族解放陣線」（Farabundo Marti National Liberation Front, FMLN）候選人佛羅雷斯（Manuel Flores）遠遠落居第二，得票率為6.25%。

右翼政黨「民族共和聯盟黨」（ARENA）候選人桑契斯（Joel Sanchez）的得票率則為5.44%。

馬蒂內茲表示，共有620萬人登記投票，而4日大選的投票率為52.6%。

布格磊2019年首次當選總統，當時他打破了「馬蒂民族解放陣線」和「民族共和聯盟黨」兩黨約30年來交替執政的局面。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130210

#布格磊
#布格磊
#薩爾瓦多
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