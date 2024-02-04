薩爾瓦多大選登場 總統布格磊看好連任

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（中央社薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多4日綜合外電報導）中美洲國家薩爾瓦多今天舉行大選，打擊幫派不遺餘力的總統布格磊勝券在握。這場大選唯一不確定之處，只有他所屬政黨會在嶄新面貌的國會中拿下多少席次。

法新社報導，現年42歲的布格磊（Nayib Bukele）支持度達9成上下，是民調中人氣最高的拉美領袖，這與他上台後境內謀殺率銳減、讓這個飽受暴力困擾的國家恢復平靜有關。

自2022年3月進入國家緊急狀態以來，布格磊政府已逮捕超過7.5萬名幫派分子，當中有些是貨真價實的幫派分子，有些身分仍有待釐清。有數以千計的人被關在布格磊僅花短短數個月就打造完成、號稱美洲最大的一座全新監獄之中。

而去年，薩爾瓦多這個一度名列全球最危險國家的謀殺率銳減，不僅達30年來新低，還比全球平均低得多。

因此，布格磊今天幾乎肯定會在首輪投票中勝出，即便有人逐漸關切起當地侵犯人權情事、漸漸成形的獨裁主義，以及經濟引發的不滿。

布格磊的5位競爭對手中，沒有人的民調支持率達5%。

薩爾瓦多大選投票作業於上午7時展開，並將於10小時後結束。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1130204