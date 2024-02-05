薩爾瓦多大選 布格磊宣稱以85%得票率勝選

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（中央社薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多4日綜合外電報導）薩爾瓦多總統布格磊搶在官方結果出爐之前，自行宣布以逾85%得票率贏得連任，還說這「是整個世界民主史上的新紀錄」。

綜合路透社和法新社報導指出，布格磊（Nayib Bukele）在社群平台X貼文說：「根據我們的數據，我們在總統大選贏得超過85%的選票，並在60席國會贏得最少58席。」

選務官員尚未對結果發表評論。薩爾瓦多大選於下午5時結束投票，2小時後布格磊便自行宣布勝選。CID蓋洛普民調公司（CID Gallup）的出口民調顯示，布格磊的支持率達87%。

薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多（San Salvador）今天放起煙火，數百人聚集在市中心廣場歡呼、吹口哨慶祝。

42歲的布格磊因大力掃蕩幫派、讓這個飽受暴力困擾的國家恢復平靜，使得他民調支持率高居拉美甚至全球之冠。

薩爾瓦多政府數據顯示，讓人聞風喪膽的幫派分子於30年期間奪走約12萬條平民的性命；政府同時指出，布格磊2019年上台時，犯罪集團把持了境內80%的地區。

2022年3月實施緊急狀態後，布格磊政府圍捕了超過7萬5000名幫派分子。

這讓薩爾瓦多這個一度是全球數一數二危險的國家，去年謀殺率不僅暴跌至30年新低，且遠低於世界平均值。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130205