印尼部長集體請辭傳聞延燒 媒體憂佐科威政府跛腳

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（中央社記者李宗憲雅加達28日專電）印尼2月將舉行大選，日前傳出15名部長因不滿總統佐科威操作選舉將集體辭職。印尼主流英文報「雅加達郵報」發表社論指出，佐科威任期只剩8個月，但內閣部長間的分歧讓人質疑佐科威政府是否還能有效執政。

印尼2月14日將舉行總統大選，日前傳出有15名內閣部長因不滿總統佐科威為延續影響力進行政治操作，準備集體辭職，被點名請辭的部長包括很受民眾愛戴的財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）。

「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天發表社論指出，有傳言和報導指出，一群部長可能會離開內閣，而這已超出了「大選年政府中可能出現的輕微動蕩」。

社論指出，作為前世界銀行（World Bank）執行董事，財政部長穆里亞尼曾帶領印尼度過該國經濟最動盪時期，若離職傳聞因為她與其他部長的政治分歧，「那就更糟糕了」。

「雅加達郵報」分析，有關穆里亞尼離職的傳聞是7日第2次總統辯論後幾天開始發酵。印尼總統候選人中支持度領先的普拉伯沃（Prabowo Subianto）在辯論中說，若不是穆里亞尼阻止他向外國供應商購買更多武器的提議，他本來可以更好地實現國家武器裝備現代化的計畫。

此外，印尼媒體也報導穆里亞尼與佐科威在政策上的分歧，且穆里亞尼對佐科威試圖影響今年總統選舉結果的道德瑕疵表示擔憂。

她指的是，外界認為佐科威一直在執行總統候選人普拉伯沃的競選計畫，像是為低收入家庭提供聖嬰現象（El Nino）現金援助，以及5年來首次為公務員加薪等。

普拉伯沃在過去的總統大選中是佐科威的競選對手。印尼今年2月舉行總統大選，普拉伯沃與佐科威的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭擋，三度角逐總統大位。

穆里亞尼還對政府繼續發放社會援助的計劃表示不滿，認為這不僅會加重國家預算的負擔，還容易在大選前被政治化。

「雅加達郵報」社論寫道，佐科威的總統任期只剩下8個月，但內閣部長間卻存在如此多的分歧，讓人們不禁想問，「佐科威政府能否有效執政」，「而讓此問題變得更複雜的是內閣部長在總統選舉中的利益衝突」。

執政黨副總統候選人、即現任政治、法律與安全事務統籌部長馬福（Mahfud MD）日前向媒體表示，他將會辭去內閣部長職務以避免利益衝突。

「雅加達郵報」社論指出，可以預料政府會採取有利於某位候選人的措施，甚至是政策，並質疑：「若候選人所有關於社會援助計劃、基礎設施建設和加快礦產加工出口的倡議，與政府政策有幾分相似，會不會都是政治分贓呢？」

「雅加達郵報」是印尼唯一的英文報紙，屬於主流媒體之一，被認為立場中立，報導具有批判性及提供獨立觀點。（編輯：周永捷）1130128