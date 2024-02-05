印尼總統大選倒數 3名候選人週末造勢拚場

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（中央社記者李宗憲雅加達5日專電）印尼14日將舉行總統大選，3名候選人把握選前倒數2個週末，在各地舉行大型造勢活動，吸引上千人參加。民調目前排名第一的候選人普拉伯沃與另一候選人甘查爾前後2天在同一區域舉行造勢，拚場意味濃厚。

普拉伯沃（Prabowo Subianto）2日在國家體育場GBK園區內的雅加達會議中心（JCC）舉行大型造勢，動員各地大學生，有超過上千人參與。

普拉伯沃擁有許多年輕的支持者，距離活動開始前2個小時，會場就已座無虛席。支持者身穿印有普拉伯沃和其搭檔吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）照片的衣服參加造勢。吉伯朗是印尼總統佐科威（Joko Widodo）的兒子。

普拉伯沃在3名總統候選人中民調排名第一，近幾週支持率更愈來愈接近50%的當選門檻。因此，支持者在造勢現場喊出「一輪就當選」（sekali putaran）的口號，期盼普拉伯沃能在首輪投票就勝出。

據印尼選舉法規定，總統候選人須在首輪投票中獲得過半數支持才能直接當選，否則就得由得票數最高的2組候選人於6月進行第2輪投票。

普拉伯沃在台上向支持者表示，「若有年輕人和我在一起，我什麼都不怕，這世界是屬於你們的」。普拉伯沃不斷強調團隊年輕，試圖凸顯出他的搭擋吉伯朗的年輕人身分。

普拉伯沃找來吉伯朗搭檔，的確成功為自己帶來許多年輕人的支持。今年22歲的民眾利斯卡（Rizka）說，普拉伯沃和吉伯朗能代表年輕人，為印尼帶來進步及建設。

另一名參加造勢活動的年輕人利斯基（Rizky）向中央社說：「普拉伯沃與吉伯朗搭檔是跨世代的合作，對我們年輕人來說，這是一種力量，也能爲印尼帶來更美好的未來。」

無獨有偶，執政黨民主奮鬥黨（PDIP）推舉的總統候選人甘查爾（Ganjar Pranowo）選在隔天在同一區域的另一較大型的體育館舉行千人造勢，頗有較勁意味。

3日的活動上，民主奮鬥黨邀請有「印尼五月天」封號、極具影響力的印尼搖團天團Slank站台，Slank演唱多首歌曲後，甘查爾也跟著哼唱幾句才發表演說。

甘查爾強調政府在選舉中保持中立的重要性，並以他的副手馬福（Mahfud MD）為避免利益衝突辭去內閣部長為例，表示他們為年輕人樹立榜樣。他意有所指地說：「現在校園裡也開始議論紛紛，民間也開始發聲，所以別讓我們的民主變得危險。」

甘查爾雖未明說，但他言下之意是指佐科威日前表示，總統也能支持自己心儀的候選人。這番談話與佐科威過去多次強調，政府將在總統大選中保持中立的立場背道而馳，引發爭議。

作為前中爪哇省長，甘查爾主要的支持者為中爪哇的執政黨追隨者。支持者赫曼（Herman）向中央社說，甘查爾過去當省長的政績已能證明，他與人民站在一起。來自中爪哇日惹（Yogyakarta）的民眾印德拉（Indra）表示，甘查爾是充滿愛心，且服從神、憲法和人民的人。

不同於甘查爾和普拉伯沃於選前倒數第2個週末在首都雅加達造勢，另一總統候選人阿尼斯（Anies Baswedan）過去一週巡迴爪哇省各城市造勢。他預計10日，也就是選前最後一個週六，才會回到雅加達舉行大型造勢。（編輯：馮昭）1130205

印尼總統候選人甘查爾（Ganjar Pranowo）3日在雅加達GBK園區舉行大型造勢活動，另一候選人普拉伯沃前一天也在GBK園區舉辦造勢，兩人頗有較勁意味。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月5日