佐科威頻會反對黨總統候選人 不甩外界質疑不中立

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（中央社記者李宗憲雅加達30日專電）印尼總統佐科威昨天與反對黨總統候選人普拉伯沃在路邊吃牛肉丸湯，拉抬對方人氣，遭媒體批評「政治操弄、不公正」。佐科威似乎不甩這些批評與利益衝突的質疑，仍頻繁在公開活動間接為普拉伯沃助選。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）昨天與在野黨總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）出席活動後，兩人在路邊吃「牛肉丸湯」（Bakso）。當被問及為何最近常與普拉伯沃私下聚餐時，佐科威只說：「食物很好吃」。

這是佐科威這個月第2次與普拉伯沃私下聚餐。1月初，佐科威與普拉伯沃共進晚餐時，引發外界質疑佐科威是在對外釋放支持普拉伯沃的訊息，造成爭議，因為佐科威過去曾多次強調，政府將在總統大選中保持中立。

普拉伯沃是大印尼行動黨（Gerindra）推派的總統候選人，與佐科威的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭檔角逐2月大選，因被外界認為有利益衝突之嫌，佐科威與普拉伯沃的任何公開互動都被放大檢視。

不過，在過去這段時間，佐科威多次在公開活動與普拉伯沃一起露面，雖未直接表態支持普拉伯沃，但明顯是藉由自身聲勢，拉抬普拉伯沃與吉伯朗這組候選人的支持度。

「羅盤報」（Kompas）今天報導，佐科威和普拉伯沃昨天共進午餐明顯是種「政治操弄」，此舉也被視為佐科威之前發表有關總統能支持任一候選人聲明的具體行動。

印尼總統佐科威24日表示，擔任公職不會限制他為任何候選人輔選的權利，總統、部長和每位公民一樣，都能支持自己心儀的候選人。

印尼國家研究與創新署（BRIN）資深研究員菲爾曼（Firman Noor）向「羅盤報」指出，若總統不保持中立，總統大選將變得不公平。他說：「民主選舉的其一特點就是平等，這意味著政權不需扮演任何角色，而是讓候選人自己展現能力。」

對於佐科威在短短一個月內再次與普拉伯沃聚餐，其他候選人也做出回應。

總統候選人阿尼斯（Anies Baswedan）表示，他們倆共進午餐凸顯出「國家領導人遵守相關原則的重要性」。執政黨民主奮鬥黨總統候選人甘查爾（Ganjar Pranowo）則認為，佐科威支持的人愈來愈清晰。

佐科威一直被外界批評企圖透過兒子以副手身分參加大選延續家族政治勢力，甚至建立政治王朝，但這樣的批評並未影響他的高人氣。

根據印尼民意調查研究所（LSI）22日公佈的民調顯示，佐科威的施政滿意度達到76.2%，比去年9月的數據增加13個百分點，創下自2014年上任以來的新高。

印尼2月14日將舉行大選，外界預期，佐科威挾著自身高人氣，將持續為目前民調遙遙領先的普拉伯沃及吉伯朗增加支持度。根據多項民調顯示，普拉伯沃的支持度大幅超越另外2名候選人。

印尼大選競選活動將持續至2月10日，接著將進入3天的「冷靜期」，禁止任何候選人從事競選活動。（編輯：周永捷）1130130