普拉伯沃歡慶首輪選舉勝出 將組優秀團隊領導印尼

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（中央社記者李宗憲雅加達14日專電）印尼今天舉行總統大選，快速計票結果顯示普拉伯沃贏得過半選票，他與副手吉伯朗今晚舉行慶祝晚會感謝支持者。他指出，根據快速計票，他們已在首輪投票中獲勝，並說：「我們將成為全體人民的總統和副總統。」

現任印尼國防部長、今年72歲的普拉伯沃（Prabowo Subianto）與他的副手、總統佐科威（Joko Widodo）長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）今晚在雅加達的GBK國家體育場舉行慶祝晚會，吸引上千人參與。大約能容納7000多人的場地被人潮擠得水泄不通。

普拉伯沃與吉伯朗在場外就受到支持者簇擁，在緩慢穿過人潮站上舞台後，民眾歡呼長達一分多鐘，許多人對他高喊「總統」，氣氛相當高昂。

普拉伯沃代表競選團隊向選委會（KPU）、選舉監督委員會（Bawaslu）等機構舉辦選舉，表示感謝。他說：「世上最大規模的選舉順利成功舉行，我們看到偏遠地區的選民湧向投票站，在和平氣氛中進行2024年大選。」

普拉伯沃表示：「民調機構的快速計票結果顯示，我與吉伯朗在首輪投票中獲勝，其中也包括我們競爭對手的民調機構。」但他強調，他們對這次快速計票結果表示感恩，但絕不能傲慢或欣喜若狂，仍必須保持謙虛。

普拉伯沃指出，「這場勝利必須是全體人民的勝利」，他與吉伯朗和「印尼前進聯盟」（KIM）將對一切展現包容態度，並說：「我們將成為全印尼人民的總統、副總統和政府。」

普拉伯沃補充，他們將組一個最優秀的政府團隊，但必須先等待選委會公佈正式選舉結果。他說：「我們相信印尼民主運作良好，人民有權決定想要的領導人。」

另外，普拉伯沃也在演說中提及總統佐科威，會場頓時歡聲雷動。他表示，佐科威是個勤奮的人，並說：「我非常了解他。我會說，他是個非常努力的人，他不會疲憊。」隨後，支持者大聲鼓譟，並高喊佐科威的名字。

普拉伯沃的副手吉伯朗隨後對他表示感謝。他向支持者說：「3個月前，我還是個無名小卒，多虧你們所有人的支持和祈禱，我和普拉伯沃才能走到這裡。」

他說：「若你們過去舉辦一些活動，我卻不能參加，我深表歉意，我向你們表示感謝和抱歉，感謝你們所有人的汗水。那些為競選活動流血流汗的人，我非常感謝你們。」

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根據印尼各民調機構統計，普拉伯沃與吉伯朗在快速計票中共獲得近60%的得票率，大幅領先其他候選人，幾乎確定在首輪投票中獲勝，直接當選新總統。不過，其他2名候選人阿尼斯（Anies Baswedan）與甘查爾（Ganjar Pranowo）尚未承認敗選，表示將等待官方的計票結果出爐。

印尼選委會官方計票通常得歷時約1個月，此次大選預計3月中旬才會公布正式選舉結果。（編輯：陳正健）1130215