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印尼大選非官方計票 普拉伯沃遙遙領先得票率近6成
首頁 / 國際

印尼大選民眾完成投票 預計14日晚間得知結果

2024/2/14 16:45（2/14 17:23 更新）
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印尼14日舉行大選，合格選民逾2億人，是全球最大規模單日選舉活動之一。圖為印尼華裔選民（右）在雅加達南區投票。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日
印尼14日舉行大選，合格選民逾2億人，是全球最大規模單日選舉活動之一。圖為印尼華裔選民（右）在雅加達南區投票。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日
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（中央社記者李宗憲雅加達14日專電）印尼大選今天登場，選民在當地時間下午1時（台灣時間下午2時）前完成投票，目前已開始快速計票作業，預計今晚可得到初步結果。呼聲最高的總統候選人普拉伯沃力拚首輪投票過半、直接當選。

印尼今天舉行總統、國會及地方議員投票，部分選民一大早就到投票所。家庭主婦菲特麗（Fitri）早上6時就到投票所準備投票，她向中央社表示，丈夫是選務人員，因此她很早就到投票所協助。

雅加達清晨下大雨，導致多處淹水影響投票所運作，菲特麗說，很多地方出現積水，因此在投票開始前，選務人員先清理路面後才開始清點選票，並開放民眾投票。

在雅加達南區投票的娜蒂（Nanti）任職於物業管理公司，今年51歲的她向中央社說，排了約15分鐘就能投票，感覺「很順利也很安全」，速度和效率和過去大選沒有不同。

娜蒂透露，她把票投給3號候選人甘查爾（Ganjar Pranowo），因為甘查爾會關心像她這樣的底層人民。

今年印尼總統大選共有3組候選人，分別是國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）與現任總統佐科威（Joko Widodo）長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭檔，另外2名總統候選人則是前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）和前中爪哇省長甘查爾。

在雅加達居住超過25年的居民穆斯塔法（Mustafa Albaik）表示，約9點多抵達投票所，因「真主保佑，（投票）一切順利」，沒有出現任何問題。

以撿拾資源回收販賣維生的穆斯塔法透露，他支持阿尼斯，因為阿尼斯是伊斯蘭教的知識分子，且「發表談話時總是發自內心」。

前雅加達省長阿尼斯受到許多保守派穆斯林支持，他在2017年雅加達省長選舉，打敗華裔前雅加達省長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）。

印尼2億500萬選民中，40歲以下占52%，是歷屆選舉之最，這也代表年輕人勢必左右選舉結果。

今年27歲醫師傑森（Jason）是其中之一，他投完票後表示，投給普拉伯沃和吉伯朗，因為「他們最能帶領印尼發展，且最能信守承諾」。

傑森指出，對他而言，下屆總統必須推動印尼發展，且能執行承諾，另外，國家發展也不能只注重城市，其他省分也須兼顧。

另一名年輕選民，今年21歲的首投族、平面設計師法賈爾（Fajar Ramadan）不願透露支持哪名候選人。不過他也表示，是考慮一段時間才做出選擇。「我認為總統必須要有執行力，願意實實在在工作，而不是只會花言巧語。」

今年21歲首投族、平面設計師法賈爾表示，總統必須要有執行力，願意實實在在做事，而不是只會花言巧語。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日
今年21歲首投族、平面設計師法賈爾表示，總統必須要有執行力，願意實實在在做事，而不是只會花言巧語。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日

據規定，選民投票後手指必須沾上墨水以防止重複投票。許多印尼民眾在投票後，紛紛在社群媒體發布沾有墨水的手指照片，許多餐廳和咖啡廳今天也提供優惠給完成投票的選民以鼓勵投票。

印尼大選投票率約在7成至8成間，是全球最大規模的單日選舉活動之一。選前呼聲最高的候選人普拉伯沃，力拚首輪投票過半、直接當選。

根據過去經驗，預計今晚即可透過快速計票得知各候選人得票率，即是初步結果，但正式結果可能需長達35天後才會公布。

印尼法律規定，總統候選人須得到超過50%選票才能直接當選，否則獲最高票的前2名候選人須在6月舉行第二輪投票。新總統預計10月就職。（編輯：陳惠珍）1130214

印尼14日舉行大選，選民在選務人員協助下，將選票投入票匭。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日
印尼14日舉行大選，選民在選務人員協助下，將選票投入票匭。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日
據規定，印尼選民投票後，手指必須沾上墨水以防止重複投票。許多印尼民眾投票後，紛紛在社群媒體發布沾有墨水的手指照片。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日
據規定，印尼選民投票後，手指必須沾上墨水以防止重複投票。許多印尼民眾投票後，紛紛在社群媒體發布沾有墨水的手指照片。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日
印尼14日舉行大選，許多民眾到投票所投票。選民拿得選票後，必須在旁邊等待，經唱名後才能進入投票區投票。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日
印尼14日舉行大選，許多民眾到投票所投票。選民拿得選票後，必須在旁邊等待，經唱名後才能進入投票區投票。中央社記者李宗憲雅加達攝 113年2月14日
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