印尼外交不選邊站 誰勝選都料對美中維持外交平衡

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（中央社雅加達14日綜合外電報導）印尼大選今天登場，堪稱是全球規模最大單日選舉活動，值得注意的是，不論誰勝選，印尼都料不會對美國或中國選邊站，這對美中在東南亞地區日益增加的競爭料帶來高風險。

美聯社報導，印尼不論在經濟或政治上都是關鍵戰場。在東南亞地區，世界強權長期就台灣、人權、美軍部署，以及北京當局在南海等爭議水域頻頻採取行動這些議題上針鋒相對。

即將卸任的印尼總統佐科威（Joko Widodo），之前採取避免批評北京或華府的外交政策，但他也拒絕與美中任何一個大國結盟。

這個巧妙的平衡行動已為中國對印尼展開大量貿易和投資鋪路，包括印尼一條價值73億美元（約新台幣2300億元）的高鐵主要由中國注資。同時，雅加達當局也提高與美國的國防關係，並強化兩國的軍演。

有分析師認為，角逐總統大位的國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）選前民調明顯領先，他若當選，預料延續這些政策。普拉伯沃的副手是佐科威的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）高級國防分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）說：「然而，對強權國家而言，問題在於雅加達當局堅決不結盟，而且幾乎可以肯定印尼將維持這個態度，不論誰勝選都一樣。」

受人敬重的印尼前外交部長馬提（Marty Natalegawa）期盼，新當選的領袖不只會說「我們不選邊站」，更要為「營造更穩定的美中關係做出實質貢獻」。

美中已經目睹，東南亞地區出現的新領袖如何對他們的利益構成威脅。（譯者：洪啟原/核稿：陳昱婷）1130214