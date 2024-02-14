印尼大選非官方計票 普拉伯沃遙遙領先得票率近6成

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（中央社記者李宗憲雅加達14日專電）印尼大選今天登場，目前由各民間機構進行的快速計票已開出逾50%的選票，與現任總統佐科威長子吉伯朗搭檔的普拉伯沃票數遙遙領先，快速計票顯示，他的得票率接近六成，可望當選下屆印尼總統。

印尼今天舉行總統、國會及地方議員選舉，快速計票於約14時（台灣時間15時）開始，目前已統計超過50%的選票，總統候選人、國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）票數遙遙領先，得票率已接近60%。

根據印尼「羅盤電視台」（Kompas TV）統整各民調機構的快速計票結果，目前已開出逾50%的選票，普拉伯沃得票率達到59%、前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）23%，前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）約16%。

依過去經驗，印尼大選約在傍晚即可透過快速計票得知候選人得票率，但正式結果可能需長達35天後才會公布。

由8個政黨所組成的「印尼前進聯盟」（KIM）共同推舉的普拉伯沃，是第3度角逐總統大位，因爲與總統佐科威（Joko Widodo）的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）搭檔參選而備受爭議，但也成功為他拉抬聲勢。

普拉伯沃前2次選舉都輸給佐科威，這次與佐科威長子吉伯朗搭檔參選，有很大機會將成為下屆印尼總統。普拉伯沃曾在造勢活動上多次表示，若贏得選舉，將毫不猶豫地繼續執行佐科威的計畫和政策。

佐科威任內的重大計畫包括將首都從雅加達遷至「努山塔拉」（Nusantara）的遷都計畫，另外還有多項與中國的投資合作，如雅萬高鐵延伸計畫等。

另外，學者則指出，普拉伯沃若當選，將會延續佐科威的政治勢力。

印尼國家研究與創新署（BRIN）政治分析家瓦西斯托（Wasisto Raharjo）曾對中央社說，他認為吉伯朗當初被提名為副總統參選人，就已經清楚顯現佐科威正將自己塑造成「造王者」，並藉此延續政治勢力。

根據目前的快速計票結果，阿尼斯得票率約在22%至26%之間。若普拉伯沃最終得票率超過一半，他將直接落選，但若普拉伯沃最終得票率未過半，阿尼斯將有機會在6月舉行的二輪投票中與他決戰。

印尼選舉法規定，總統候選人需得到超過50%的選票才能直接獲勝，否則獲最高票的前2名候選人須在6月舉行第二輪投票。新總統預計10月就職。

執政黨提名的前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）目前得票率約在16%至17%間，若真的輸掉這場選舉，代表長期掌權的民主奮鬥黨將失去政權，並直接影響該黨黨魁梅嘉娃蒂（Megawati Sukarnoputri）的政治地位。

梅嘉娃蒂是印尼建國總統蘇卡諾（Sukarno）的女兒，家族政治勢力龐大，在印尼政壇占有舉足輕重地位。（編輯：陳慧萍）1130214