美國副國務卿訪印尼 準備好與印尼下任總統合作

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（中央社記者李宗憲雅加達2日專電）美國負責管理和資源部門的副國務卿韋瑪正在印尼訪問，昨晚出席活動時向媒體表示，無論誰在2月的印尼總統大選中獲勝，美國都已準備好與印尼落實建立全面戰略夥伴關係。

印尼將在2月14日舉行大選，美國副國務卿韋瑪（Richard Verma）在距離選舉只剩約2週的時間赴雅加達訪問，昨天已與各國常駐東協代表見面，今天則將與印尼副部長級的官員會面。

韋瑪昨晚出席公開活動時被媒體詢問，印尼將選出的新總統是否會影響美國與印尼的關係時，他表示，大選結果應該不會對雙方夥伴關係產生影響。

韋瑪說：「有關（美國與印尼）的全面戰略夥伴關係，這確實超越任何個人、領導人或官員，我們期待選舉，無論新政府是誰，我們都將與新政府一起落實全面戰略夥伴關係。」

印尼總統佐科威（Joko Widodo）去年11月與美國總統拜登見面時，同意建立全面戰略夥伴關係，佐科威當時表示，印尼與美國之間的合作已發展成全面戰略夥伴關係，這標誌著兩國在各領域的合作進入一個新時代，其中包括加強安全領域上的合作。

「雅加達環球報」（Jakarta Globe）今天報導，美國與印尼提升成全面戰略夥伴關係後，將在多個領域深化合作，像是兩國都希望建立更為彈性的全球半導體產業鍊，美國將會審視印尼目前的半導體發展，包括其監管系統和勞動力。另外，兩國還會延長今年將到期、為期5年的健康衛生合作備忘錄（MOU）。

印尼大選共有3名總統候選人，包括前中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）、前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan），及現任國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto），3人都曾對當選後，將如何發展與美國關係表態。

阿尼斯說，美國是印尼在經濟方面的戰略夥伴；普拉伯沃則表示，他願意與美國「任何合法當選的人」合作，他所指的是美國將於11月舉行大選；甘查爾則曾指出，美中競爭可能為印尼帶來一些經濟利益。

3名候選人都表示，若當選將會繼續實行印尼傳統的多邊主義，在中美競逐下，持續與包括中美在內的各國發展外交。（編輯：高照芬）1120202