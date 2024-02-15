印尼選舉顯見佐科威影響力大 背後政治操作引憂慮

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（中央社記者李宗憲雅加達特稿）印尼大選昨天落幕，普拉伯沃以高達近60%得票率獲勝，在慶祝晚會他情緒激昂，甚至手舞足蹈；提及歷屆總統時，點名佐科威是個「勤勞」的人，但沒說出口的或許是感謝佐科威暗中力挺，讓他等了逾10年終於邁向總統大位。

印尼非官方快速計票結果顯示，普拉伯沃（Prabowo Subianto）與副手、總統佐科威長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）獲得近6成得票率，預計首輪投票就獲勝，當選下任正副總統。

官方計票結果預計3月中公布，但通常不會與快速計票結果有太大差距。

邁向總統大位的這條路，普拉伯沃走了逾10年，72歲的他在2014年和2019年曾競選總統，但2次都敗給對手、現任總統佐科威（Joko Widodo）。

普拉伯沃今年捲土重來，但這次不再單打獨鬥，當年的競爭對手、隸屬不同政黨的佐科威成為合作夥伴。普拉伯沃與佐科威長子吉伯朗搭檔參選，拿下過半票數，讓夢想總統大位逾10年的他，終於能入主總統府。

這次大選有3名總統候選人，在三腳督的情況下，普拉伯沃能獲得近6成得票率，幾乎確定不用再進入二輪決選，這樣的高票數，連他自己都感到意外。

普拉伯沃獲高票 顯現佐科威影響力大

普拉伯沃競選團隊今天向媒體透露，快速計票的結果「超出所有人預期」，並將這樣的結果歸功於競選團隊辛勤工作。

這樣的說法與普拉伯沃昨晚向競選團隊和志工表達感謝一致，但他們都沒說出口的是，最需要感謝的人可能就是現任總統佐科威。

從佐科威的長子吉伯朗確定成為普拉伯沃的副手開始，普拉伯沃通往總統大位的道路就已經走了一半。

2014年以平民之姿當選總統的佐科威上任後，印尼政局平穩、經濟穩定成長，因此佐科威一直都有很高人氣，1月施政滿意度更達到76.2%，創下自2014年上任以來新高。

挾著自身高人氣，佐科威暗中輔選普拉伯沃，成功左右大選結果，幫助普拉伯沃及吉伯朗拿下高票，顯見在大選中爆發許多爭議的佐科威，仍擁有十足影響力。

印尼準總統普拉伯沃（左）與副手吉伯朗14日晚間舉行慶祝晚會。（路透社）

大選中的政治操作

回顧這場大選，圍繞佐科威的爭議不斷。外界批評他企圖藉由兒子參選而建立政治王朝，最具爭議的是憲法法庭去年裁決，允許吉伯朗得以不受年齡限制參選。

而負責此裁決的大法官安華（Anwar Usman）又是佐科威的妹婿，與吉伯朗是親戚關係，有利益衝突。佐科威疑似公然改變選舉規則也引發外界批評。

競選期間，佐科威雖然不斷強調政府須保持中立，卻又暗中積極為普拉伯沃輔選，許多2人「同框」畫面宛如精心設計，且由於是兒子參選，難以讓人相信佐科威能在大選保持中立。

除此之外，佐科威也疑似大量使用政府資源，以展現對普拉伯沃的支持。

印尼英文大報「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天發表社論直指，佐科威透過現金援助計畫、社會援助、便宜大米和增加新的基礎設施項目形式以贏得選民支持。

普拉伯沃上任後面臨考驗

靠著佐科威的政治勢力及暗中輔選，準總統普拉伯沃上任後會不會信守選前諾言，以及延續佐科威的政策和計畫，並繼續與佐科威保持合作關係，仍有待觀察。

回顧2人關係，佐科威2019年在大選中打敗普拉伯沃後，將原本的勁敵延攬入閣，擔任國防部長，如今兒子吉伯朗成了普拉伯沃搭擋，2人關係又貼近一步。

印尼學者分析，佐科威和普拉伯沃必定存在利益交換。印尼大學法律系講師蒂蒂（Titi Anggraini）就曾說，佐科威讓兒子當普拉伯沃副手，可能也是要確保自己在卸任後不會捲入任何司法訴訟，因為佐科威執行多項國家戰略計畫，像是遷都計畫和住房政策等可能存在資金爭議。

普拉伯沃如今勝券在握，對佐科威而言，也算是完成卸任前心中的大業，讓兒子成功接棒進入總統府。

不過，普拉伯沃上任後會不會信守承諾，對佐科威而言可能也是一個問題，因為印尼副總統沒有實權，因此某個程度做為延續佐科威勢力的吉伯朗，可能也沒有太多政治籌碼，因此接下來2人勢力恐將出現消長。

政治上沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，未來的事沒人說得準。普拉伯沃會不會報恩情，並持續完成佐科威留下的政治資產，並讓他得以延續政治勢力，必須要等到普拉伯沃10月上任後才能知曉。（編輯：陳惠珍）1130215