印尼總統佐科威恭賀普拉伯沃在大選獲勝

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（中央社記者李宗憲雅加達15日專電）印尼昨天舉行大選，快速計票結果由國防部長普拉伯沃獲勝，總統佐科威（Joko Widodo）今天向媒體表示，他昨晚已與普拉伯沃和吉伯朗見面，並對他們表示祝賀。

「時代報」（Tempo）等媒體報導，佐科威今天出席汽車展活動時向記者表示，他參加了一場4人參與的會議，但未透露他們的身分。佐科威指出，他已經向普拉博沃（Prabowo Subianto）和他的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）表示祝賀。

根據印尼各民調機構的快速計票結果，普拉伯沃與副手吉伯朗獲得近60%的得票率，幾乎確定在首輪投票中獲勝，能直接當選新總統。不過，其他兩名候選人尚未承認敗選，表示將等待官方的計票結果出爐。

普拉伯沃昨天在慶祝晚會上提及佐科威，他表示，佐科威是個勤奮的人，並說：「我非常了解他。我會說，他是個非常努力的人，他不會疲憊。」隨後，支持者大聲鼓譟，並高喊佐科威的名字。

佐科威因其長子吉伯朗以副手身份參選，遭質疑用人唯親，企圖通過吉伯朗參選建立政治王朝。

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另外，吉伯朗原本因未達年齡門檻不得角逐大選，卻因憲法法院去年一項裁決得以不受年齡限制參選。負責該裁決的大法官安華（Anwar Usman）是佐科威的妹婿，與吉伯朗是親戚關係，引發爭議。

選舉競選期間，佐科威沒有明確表態支持哪位候選人，且強調政府在選舉中保持中立，但卻積極與普拉伯沃「同框」，經常一起在媒體前出現，力挺普拉伯沃的態勢不言可喻。（編輯：陳慧萍）1130215