【特派談新事】人工智慧浪潮來襲 輝達股市與創辦人身價皆飆漲
2024/2/28 16:54（2/28 17:00 更新）
主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：張欣瑜／中央社駐舊金山特派員
主題：輝達AI晶片帶旺股市 人工智慧的前景
人工智慧（AI）話題延燒，也帶動股市投資的熱度，台股與美股都因而漲到歷史新高。總部設於加州聖克拉拉郡的晶片大廠輝達（NVIDIA）股價一路飆升，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳的身價也隨之暴漲，目前身家接近700億美元，有望躋身「彭博億萬富翁指數」全球20大富豪之列。輝達的市值暴增，在美股排名第五，這對矽谷帶來什麼影響？
近期掀起話題的還有OpenAI發布的人工智慧模型Sora，只需輸入幾行文字即可產生高度逼真的影片片段，將生成式AI的運用從文字版的ChatGPT擴及到影片，不過這也可能帶來哪些問題？本集節目邀請駐舊金山特派員張欣瑜分享人工智慧的前景與隱憂。
影片來源：中央社
後製團隊：中央社影音中心
影音編輯｜文字編輯：鄭惠文
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