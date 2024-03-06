【特派談新事】明治維新以來的黎明 台積電設廠為熊本帶來曙光

主持人：周永捷／中央社國際暨兩岸新聞中心副主任

與談人：楊明珠／中央社駐日本特派員

主題：台積電熊本廠

台積電日本熊本廠JASM日前開幕，日本首相岸田文雄也透過預錄影片在會中宣布將支持興建二廠，經濟產業大臣齋藤健也於會後表示，日本政府已拍板補助7320億日圓興建二廠。在1700名的員工當中，將自台灣招募500人。中央社駐日本特派員楊明珠實際走訪當地，並參加了熊本廠開幕式，除了分享在當地的觀察，她還掌握到了哪些獨家消息？

台積電在熊本設廠的話題不斷，熊本工商界領袖久我彰登表示，熊本正迎接明治維新以來的黎明。日本媒體則是用「令和黑船」來形容。回溯歷史，熊本原是日本國防的要衝，故有「熊本鎮台」一詞形容其重要性。台積電的進駐為熊本帶來了新的契機。也出現了「矽島九州」東山再起、「新生矽島九州」等說法。這些名詞各代表什麼意思呢？本集節目也將由記者楊明珠剖析台積電在熊本設廠的意義與重要性。

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.03.06】

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