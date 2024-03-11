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【文化普拉斯】城北舊事憶青春歲月 作家郝譽翔的北投記憶

2024/3/11 16:47（3/11 16:50 更新）
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作家郝譽翔（左），與主持人邱祖胤（右）分享新書「城北舊事」並回首成長於北投的青春歲月。中央社記者裴禛攝 113年03月11日
作家郝譽翔（左），與主持人邱祖胤（右）分享新書「城北舊事」並回首成長於北投的青春歲月。中央社記者裴禛攝 113年03月11日
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主持人：邱祖胤／中央社主任記者
與談人：郝譽翔／作家、學者

主題：關於「城北舊事」的青春與叛逆

作家郝譽翔出版新書「城北舊事」，以散文書寫年幼自高雄北上搬遷至北投的經驗。國小、國中到高中，她分別在不同區域求學。城市對於她而言，是一層一層的，如同「剝洋蔥」般去探索了台北這座城市的多元面貌。

成長於北投這個非典型的台北邊陲小城，少了城市的喧囂，多的是一重又一重的山。上下學時刻伴隨著她的風景，是觀音山躺在關渡平原的遠處，不時還有夕陽的餘暉。回憶童年歲月，成長於北投對她帶來什麼影響？收聽本集節目，由作家郝譽翔分享在「城北舊事」書中記錄那段青春而魔幻的歲月，以及她記憶中的城北風情。

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯：黃信源｜文字編輯：鄭惠文
開場音樂演奏：邱景珩

立即收聽：【文化普拉斯｜邱祖胤Ｘ郝譽翔】

▶「文化普拉斯」FB圈粉：搜尋 文化普拉斯
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

影片來源：中央社
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郝譽翔書寫城北舊事 回首世紀末北投青春與魔幻
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