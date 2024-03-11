【文化普拉斯】城北舊事憶青春歲月 作家郝譽翔的北投記憶

主持人：邱祖胤／中央社主任記者

與談人：郝譽翔／作家、學者

主題：關於「城北舊事」的青春與叛逆

作家郝譽翔出版新書「城北舊事」，以散文書寫年幼自高雄北上搬遷至北投的經驗。國小、國中到高中，她分別在不同區域求學。城市對於她而言，是一層一層的，如同「剝洋蔥」般去探索了台北這座城市的多元面貌。

成長於北投這個非典型的台北邊陲小城，少了城市的喧囂，多的是一重又一重的山。上下學時刻伴隨著她的風景，是觀音山躺在關渡平原的遠處，不時還有夕陽的餘暉。回憶童年歲月，成長於北投對她帶來什麼影響？收聽本集節目，由作家郝譽翔分享在「城北舊事」書中記錄那段青春而魔幻的歲月，以及她記憶中的城北風情。

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯：黃信源｜文字編輯：鄭惠文

開場音樂演奏：邱景珩

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影片來源：中央社