【特派談新事】以哈戰爭延燒逾五個月 齋戒月是否能帶來轉機？

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任

與談人：賴素芬／中央社駐特拉維夫特派員

主題：齋戒月下的以哈戰爭

以哈戰爭已延燒五個月，過程中停火與釋放人質談判一再受挫，至今仍不見休戰跡象。戰火之下，加薩走廊籠罩著饑荒、疾病、流離失所的陰影，人道主義危機也不斷加劇。近期穆斯林聖月「齋戒月」展開，這對於戰爭的局勢，會有什麼影響呢？

拉法關卡位於加薩走廊南端，是人員和救援物資進出加薩走廊的唯一管道。國際呼籲以色列不要進入拉法的聲浪升高，不過以色列總理尼坦雅胡卻表示要對拉法發動地面攻勢，才能取得對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的「完全勝利」。本週節目邀請以色列特派員賴素芬剖析關於以哈戰爭的現況與國際局勢，她也將分享駐點在以色列當地的觀察。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心

影音編輯｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.03.13】

▶「特派談新事」IG圈粉／廖漢原：搜尋 @correspondentnewsinsight

▶「特派談新事」IG圈粉／周永捷：搜尋 @plo1223

▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com