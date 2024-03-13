更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
勞動部擬小規模試辦彈性育嬰假 最低5天為單位
首頁 / 國際
中央社好POD
新聞專題
中央社好POD2/300
首頁 / 國際

【特派談新事】以哈戰爭延燒逾五個月 齋戒月是否能帶來轉機？

2024/3/13 17:41（3/13 17:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為加薩南部拉法建築遭以色列空襲摧毀。（路透社）
圖為加薩南部拉法建築遭以色列空襲摧毀。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

主持人：廖漢原／中央社國際暨兩岸新聞中心主任
與談人：賴素芬／中央社駐特拉維夫特派員

主題：齋戒月下的以哈戰爭

以哈戰爭已延燒五個月，過程中停火與釋放人質談判一再受挫，至今仍不見休戰跡象。戰火之下，加薩走廊籠罩著饑荒、疾病、流離失所的陰影，人道主義危機也不斷加劇。近期穆斯林聖月「齋戒月」展開，這對於戰爭的局勢，會有什麼影響呢？

拉法關卡位於加薩走廊南端，是人員和救援物資進出加薩走廊的唯一管道。國際呼籲以色列不要進入拉法的聲浪升高，不過以色列總理尼坦雅胡卻表示要對拉法發動地面攻勢，才能取得對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的「完全勝利」。本週節目邀請以色列特派員賴素芬剖析關於以哈戰爭的現況與國際局勢，她也將分享駐點在以色列當地的觀察。

影片來源：中央社

後製團隊：中央社影音中心
影音編輯｜文字編輯：鄭惠文

立即收聽：【特派談新事｜ 2024.03.13

▶「特派談新事」IG圈粉／廖漢原：搜尋 @correspondentnewsinsight
▶「特派談新事」IG圈粉／周永捷：搜尋 @plo1223
▶意見信箱：cnaonpodcast@gmail.com

延伸閱讀
加薩戰事和僵局持續 以色列齋戒月措施可能升高緊張以哈戰爭陰影下 穆斯林國家宣布齋戒月開始哈瑪斯領袖哈尼雅：談判齋戒月停火態度仍開放歐盟：從賽普勒斯到加薩援助海路可於週末啟用
中央社好POD
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
【文化普拉斯】城北舊事憶青春歲月 作家郝譽翔的北投記憶
172.30.142.195