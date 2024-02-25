加薩戰事和僵局持續 以色列齋戒月措施可能升高緊張

巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日發射數千枚飛彈攻擊以色列，造成以色列邊境至少1200平民喪生，並挾持約240名包括高齡長者、幼童和婦女為人質。以色列反擊哈瑪斯，由北加薩往南進攻，激烈作戰已140多天，估計約有3萬多加薩人民傷亡，100多萬加薩難民流離失所擁擠在靠近埃及邊境城市拉法（Rafah），形成嚴重人道救援危機。

這場戰爭在去年11月達成5天臨時休戰協議，讓歐美與聯合國的人道救援物資經過埃及邊境運抵南加薩，在休戰期間有100多名包括兒童及婦女的人質獲釋，仍有 130多名人質被扣押在加薩。

然而，之後的停火與釋放人質談判一再受挫，以色列軍事行動持續，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）遭指控有員工參與哈瑪斯10月7日突擊，而使來自歐日美等國的資金受凍結，讓加薩走廊的人道救援危機雪上加霜。

近期在巴黎舉行的會談讓加薩停火與人質釋放出現曙光，23日在巴黎的第2次會談美國中央情報局 （CIA）局長勃恩斯 （Bill Burns）、埃及和卡達兩國情報部門首長與以色列情報機構摩薩德（Mossad）首長巴尼亞（David Barnea）各自帶領團隊進行談判，昨晚獲得突破進展。據以色列媒體昨晚報導，目前已有細節未確定的停火協議大綱，包括加薩戰爭停火6週，35至40名人質將被釋放等，同時哈瑪斯也示意「在協議大綱上願更有彈性」。

以色列對付哈瑪斯策略是軍事與談判雙管齊下，停火與人質談判的同時，以色列軍隊對哈瑪斯的圍攻毫不懈怠，並設定3月10日穆斯林齋戒月的開始為最後期限，要求哈瑪斯釋放人質，否則將對哈瑪斯在拉法市的最後基地展開軍事行動。

以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）18日表示，「世界和哈瑪斯領導人必須清楚，如果在齋戒月期間人質仍未釋放，以色列將會繼續戰鬥，包括拉法地區在內。」他強調，「以色列將透過協調與美國和埃及的對話，盡量減少平民傷亡，並協助平民撤離」。甘茨說：「哈瑪斯有自己的選擇。他們可以選擇投降，釋放人質，讓加薩的平民能夠安心地慶祝齋戒月盛宴。」

以色列內閣部長們也在商討是否禁止以色列阿拉伯少數民族的成員在齋戒月期間前往阿克薩（Al-Aqsa）清真寺參觀祈禱。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室19日聲明表示已做出決定，但具體內容尚未透露。據了解情況的官員透露，政府將在未來幾天內根據安全部門的建議做出最終決定。這一爭論引起可能誘發暴亂的擔憂。

以色列時報（The Times of Israel）報導，以色列國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）告訴內閣，限制以色列阿拉伯公民進入阿克薩清真寺將引發憤怒的反彈，可能會將加薩衝突演變成猶太人與穆斯林之間的衝突，這正中哈瑪斯下懷。哈瑪斯一直試圖在以色列境內煽動阿拉伯暴力騷亂，可能引發聖戰。

耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post）報導，哈瑪斯昨天在其組織的Telegram頻道上向以色列發出警告威脅表示，如果限制穆斯林在齋戒月進入耶路撒冷聖殿山的阿克薩清真寺，就會「爆發」憤怒。哈瑪斯寫道：「讓我們的敵人知道，（我們的）靈魂正在沸騰…憤怒迫在眉睫…齋戒月期間對穆斯林進入阿克薩清真寺的任何限制都會引發爆炸。」

阿克薩清真寺據點一直是穆斯林和猶太人的重要聖地，也常是以巴衝突的導火線。長期以來，以色列一直限制來自約旦河西岸的巴勒斯坦人進入。自從加薩戰爭爆發以來，以色列對阿拉伯公民和以色列居民實施額外的限制。許多人期望在齋戒月期間這些限制會取消，但目前尼坦雅胡政府內閣討論的卻可能是增加限制。

在穆斯林傳統中，先知穆罕默德是從阿克薩清真寺大院升天，齋戒月期間每天都有數以萬計的穆斯林到此參觀祈禱。對猶太人來說，它則被尊為聖殿山（Temple Mount），因為它是古代兩座猶太聖殿的所在地，是猶太教的核心。（編輯：郭中翰）1130225