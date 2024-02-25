停火協議前景未明 以哈在加薩爆發零星激戰

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（中央社耶路撒冷/開羅25日綜合外電報導）交戰雙方今天表示，以色列部隊與及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）槍手週末在加薩走廊各地爆發衝突。

路透社報導，在此同時，居中斡旋的國家正為有望達成的停火協議尋求共識，好讓哈瑪斯挾持的人質獲釋。

然而，達成任何休戰協議的前景目前看來尚不明朗。以色列同時計劃擴大掃蕩行動以擊潰哈瑪斯，而哈瑪斯堅持要求永久結束這場持續近5個月的戰爭。

加薩走廊（Gaza Strip）居民表示，以軍砲轟加薩多地，戰車開進貝特拉希亞（Beit Lahiya），而以色列士兵與巴勒斯坦槍手在加薩市（Gaza City）澤圖恩（Zeitoun ）地區激戰僵持。上述兩地皆位於加薩北部，在以色列進攻初期就被攻占。

根據當地醫護人員，以色列襲擊昨天至今導致至少86名巴勒斯坦人死亡。以軍則表示，兩名士兵在加薩南部的戰鬥中喪命，此外以軍也在澤圖恩和其他地方擊斃及虜獲數名巴勒斯坦槍手。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨日晚間召集戰時內閣聽取情報首長匯報，他們剛自法國巴黎返國，日前才與卡達、埃及、美國等調停國開會討論在加薩實施第2次停火的可能性。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130225