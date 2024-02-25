更多編輯台推薦新聞：
1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩
文化

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋
生活

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？
生活

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突1/300
首頁 / 國際

停火協議前景未明 以哈在加薩爆發零星激戰

2024/2/25 21:43（2/25 22:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷/開羅25日綜合外電報導）交戰雙方今天表示，以色列部隊與及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）槍手週末在加薩走廊各地爆發衝突。

路透社報導，在此同時，居中斡旋的國家正為有望達成的停火協議尋求共識，好讓哈瑪斯挾持的人質獲釋。

然而，達成任何休戰協議的前景目前看來尚不明朗。以色列同時計劃擴大掃蕩行動以擊潰哈瑪斯，而哈瑪斯堅持要求永久結束這場持續近5個月的戰爭。

加薩走廊（Gaza Strip）居民表示，以軍砲轟加薩多地，戰車開進貝特拉希亞（Beit Lahiya），而以色列士兵與巴勒斯坦槍手在加薩市（Gaza City）澤圖恩（Zeitoun ）地區激戰僵持。上述兩地皆位於加薩北部，在以色列進攻初期就被攻占。

根據當地醫護人員，以色列襲擊昨天至今導致至少86名巴勒斯坦人死亡。以軍則表示，兩名士兵在加薩南部的戰鬥中喪命，此外以軍也在澤圖恩和其他地方擊斃及虜獲數名巴勒斯坦槍手。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨日晚間召集戰時內閣聽取情報首長匯報，他們剛自法國巴黎返國，日前才與卡達、埃及、美國等調停國開會討論在加薩實施第2次停火的可能性。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130225

#加薩
#尼坦雅胡
#巴勒斯坦
#哈瑪斯
#以色列
#加薩
#哈瑪斯
#以哈戰爭
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
加薩220萬人瀕臨饑荒 以色列擬持續參與停火談判
172.30.142.209