美認定加薩戰爭前 以色列在約旦河西岸侵犯人權

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國國務院今天表示，美方認為以色列5個安全部隊單位在去年10月遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）攻擊之前，於約旦河西岸對巴勒斯坦人犯下嚴重侵犯人權行為。

這是美國第一次針對以軍做成這樣的結論，但並未禁止任何以軍單位接收美國軍事援助。

綜合法新社與路透社報導，以色列已在其中4個單位實施改進措施，使得美國制裁的可能性變小。美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者，美方正就第5個單位的問題與以色列商議。

巴特爾不願點名這5個單位，未說明侵犯人權的細節，也不提以色列政府採取了哪些措施。

人權團體表示，已向美國國務院通報多起涉及以色列單位的事件，包括法外殺人、酷刑和身體虐待，其中多數事件是在以色列占領的約旦河西岸對巴勒斯坦人犯下。

一名不願具名的美國官員透露，第5個單位隸屬軍方。

曾有媒體報導，一個名為「猶太永恆營」（Netzah Yehuda）的單位被控侵犯人權，其中成員主要是極端正統猶太人。

這個營約有1000人，自2022年以來駐紮在約旦河西岸。以色列於1967年占領這片土地至今。

巴特爾說：「經過縝密的程序，我們發現5個以色列單位要為嚴重侵犯人權的個別事件負起責任。」

他說，所有事件都發生在去年10月7日哈瑪斯攻擊以色列之前，且地點不在加薩走廊（Gaza Strip）。

巴特爾說：「其中4個單位已有效改善這些侵犯行為，我們希望夥伴們這麼做，這也符合我們對所有與我們締結安全關係的國家的期望。」

他還說，以色列已提供關於第5個單位的「更多資訊」。

在指控可信的情況下，美國法律禁止政府資助或武裝被控侵犯人權的外國安全部隊。

以色列軍隊與哈瑪斯在加薩走廊交戰將近7個月，也幾乎每天在黎巴嫩邊境與真主黨（Hezbollah）駁火。哈瑪斯與真主黨都有伊朗當靠山。

巴特爾說，美方仍在評估第5個軍方單位的狀況，尚未決定是否拒絕供應美方軍援給這個單位。

許多人要求追究以色列與哈瑪斯交戰導致大批平民喪命的責任，美國總統拜登政府正面臨龐大壓力。

美國將於今年11月舉行總統大選。愈來愈多人呼籲，美國每年向以色列提供數十億美元軍援的做法，應取決於巴勒斯坦平民是否獲得更多關注。支持巴勒斯坦人的抗議活動也正在美國各大學校園蔓延。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1130430