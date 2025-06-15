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台中21歲青年無戶籍未就學 市府將協助取得戶籍

2025/6/15 17:14（6/15 17:31 更新）
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台中市1名21歲青年因父親從未為其報戶口而淪為幽靈人口，被北屯區北京里長蘇乙青發現才曝光遭遇。蘇乙青帶青年到餐館吃飯。（蘇乙青提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年6月15日
台中市1名21歲青年因父親從未為其報戶口而淪為幽靈人口，被北屯區北京里長蘇乙青發現才曝光遭遇。蘇乙青帶青年到餐館吃飯。（蘇乙青提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年6月15日
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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中一名21歲青年沒有戶籍而從未就學，台中市民政局表示，已責成北屯區長陳宗祈與社會局、戶政事務所等相關機關一起協助個案取得戶籍等事項。

台中21歲男子疑因其父親未辦理戶籍而沒有身分證、未曾就學，日前被父親趕出家門在回收場，被北屯區北京里長蘇乙青發現不幸遭遇，通報社會協助安置，提供餐食及住所庇護，並持續聯繫家屬中。

民政局表示，此案相關資訊仍須進一步查證釐清，民政局已責成陳宗祈與社會局、戶政事務所等相關機關一起協助個案取得戶籍等事項，若查證屬實未於法定期間申請者，將按戶籍法規定處以罰鍰。

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根據戶籍法規定，民政局指出，在國內出生未滿12歲的國民，應為出生登記，並應於出生日起60日內申請，無正當理由不於法定期間申請者，按戶籍法規定，處新台幣300元以上、900元以下罰鍰，經戶政事務所催告仍不申請，處900元罰鍰。

民政局進一步說明，現行出生資料網路通報作業要點規定，內政部透過網路傳輸方式，取得由衛生福利部國民健康署每日傳輸出生通報資料，分別傳送至相關機關，戶所應於每個工作日執行接收通報；但個案如於民國97年資料網路通報作業要點修正前出生，因法規尚未將外籍母親新生兒出生列入出生通報資料，則無相關通報，所以此案仍須進一步查證釐清。（編輯：陳仁華）1140615

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