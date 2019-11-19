移工生育496名黑戶寶寶下落不明 監院糾正政院

監察院認為政府未維護外籍移工生育的非本國籍子女權益，仍有496名黑戶寶寶下落不明，19日通過糾正行政院、內政部移民署與勞動部。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者顧荃台北19日電）監察院認為政府未維護外籍移工生育的非本國籍子女權益，仍有496名黑戶寶寶下落不明，且性別工作平等法未落實照顧懷孕移工，今天通過糾正行政院、內政部移民署與勞動部。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，待收到監察院糾正公文後回應。

監察院內政及少數民族委員會、財政及經濟委員會聯席會議今天通過監委王幼玲、王美玉的調查報告及糾正案，糾正行政院、內政部移民署及勞動部，對外籍移工生育的非本國籍子女身分的處理機制嚴重失靈，使非本國籍新生兒通報案件及未合法取得居留證人數有增無減。

王幼玲與王美玉下午召開記者會，王幼玲表示，在台工作的外籍移工有高達78%年齡介於25至44歲，屬適宜生育的青壯年時期。從96年1月至108年6月底止，非本國籍新生兒通報案件有9381人，其中外籍移工所生育的非本國籍子女中，有496人下落不明，若再加上外籍移工自行生產而未經醫療院所出生通報的黑數，實際人數遠遠超過官方的數據。

王幼玲表示，兒童權利公約與兒少權法規定，兒童於出生後應立即被登記，應有取得姓名以及國籍的權利，不應因其父母之身分而受到歧視或懲罰，行政院對這類兒少的基本人權的維護改善緩不濟急。

王美玉指出，移民署雖已訂定相關辦法處理外籍移工子女的身分問題，但沒有考慮父母為逃逸移工無法出面為孩子辦理居留身分，及外籍移工子女需年滿20歲未被台灣人收養才能由社會福利主管機關協助辦理歸化等因素，使得這類兒童因此無國籍或國籍未定，在辦理戶籍登記、歸化、居留或出養時皆遭遇重重阻礙。

王美玉說，台北市關愛之家陸續收容外籍移工所生子女，今年7月15日履勘時收容67人，但面臨個案欠缺合法居留身分、無法辦理健保醫療，及移工父母失聯等問題。台北市關愛之家收容對象來自全國外籍移工子女，需透過衛福部、移民署、外交部及各地方政府等跨部會協調，已非台北市政府單一機關所能承載負荷，行政院應積極處理。

另外，王幼玲表示，懷孕外籍移工雖適用性別工作平等法，卻看得到、用不到，因為對於女性外籍家庭看護工而言，移工待產期間欠缺遞補人力，雇主與受照顧者仍需要看護人力，可能因此終止聘僱，導致外籍移工只能隱忍自己懷孕的消息或選擇逃逸，造成雇主、受照顧者、移工及孩子雙輸。

王幼玲說，政府相關單位應對此事檢討改善，包括改善外籍移工在台工作期間懷孕及生產的法令規定：行政院應積極協助處理台北市關愛之家立案及個案輔導：勞動部應於外籍移工入國接機諮詢服務時，提供避孕或生育子女之衛教、求助管道及懷孕生產子女的處置等資訊。（編輯：林興盟）1081119