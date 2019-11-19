黑戶寶寶問題遭糾正 移民署：研議妥適作法

（中央社記者黃麗芸台北19日電）監察院認為政府未維護外籍移工生育的非本國籍子女權益，今天通過糾正行政院、移民署與勞動部。移民署今晚表示，將進一步研議妥適作法，並兼顧依法查處與保障人權目標。

監察院內政及少數民族委員會、財政及經濟委員會聯席會議今天通過監委王幼玲、王美玉的調查報告及糾正案，糾正行政院、內政部移民署及勞動部，對外籍移工生育的非本國籍子女身分的處理機制嚴重失靈，使非本國籍新生兒通報案件及未合法取得居留證人數有增無減。

移民署今晚發布新聞稿表示，對於監察院糾正事項，將進一步研議妥適作法，並盼有困難的移工可向政府相關單位尋求協助，也請社會各界告知相關資訊以提供合法協助。

移民署指出，行政院自民國103年起迄今，邀集衛福部、勞動部、教育部及內政部等相關部會召開多次會議，就非本國籍兒少身分認定、就醫、就學等議題進行檢討提出對策；衛福部也不定期邀集勞動部、移民署及各地方政府等相關機關召開會議聯繫會議。

為保障非本國籍無依兒少身分及居留權益，移民署說，內政部於106年訂定相關作業流程，並與地方政府社政單位合作，在協尋失聯移工生母期間，社政單位可向移民署申請暫依生母國籍的外僑居留證。

另，經尋獲生母一定期間未果，則由社政單位向內政部提出「無國籍」認定，以利後續辦理收出養事宜，經國人收養者可即刻申請歸化國籍。

移民署表示，非本國籍無依兒少經國人收養者，可依國籍法規定申請歸化國籍，尚未被國人收養者，也可由直轄市、縣（市）社政主管機關代當事人向戶政事務所送件申請歸化國籍，無須年滿20歲。

經尋獲或自行到案的失聯移工攜有子女者，移民署說，將協助母子一同辦理旅行文件，儘速送返原屬國，以保障其家庭團聚權。

同時，為確保孕婦及胎兒安全，實務若查到懷孕的失聯移工，原則不予收容，以人保或錢保方式，作成收容替代處分。

移民署指出，對於出國前，無法自行尋找適當處所暫置的個案，基於當事人與幼童最佳權益考量，專勤隊均協調民間團體或社福機構，協助予以安置；另，移民署現正規劃委由民間團體安置照護返國前失聯移工母子的方案，兼顧依法查處與保障人權的目標。（編輯：李錫璋）1081119