移民署伸援手 失聯移工帶黑戶寶寶返國

（中央社記者楊思瑞台南9日電）移民署台南市專勤隊日前在嘉義縣查獲一名印尼籍的男性失聯移工K君，發現他靠打黑工的薪水養育在台灣出生的1歲兒子。專勤隊人員多方奔波協助，讓兩人一起返回印尼。

移民署台南市專勤隊今天舉行記者會說明案情，副隊長黃濬清表示，專勤隊人員在嘉義縣太保市查獲包括K君在內的9名印尼籍失聯移工後，K君向專勤隊人員表示，在台灣育有一名13個月大的男嬰；因男嬰生母在男嬰出生後不知去向，平日交給同為失聯移工的女友照顧，生活費由他打黑工的薪水勉強支應。

黃濬清表示，K君遭查獲後，女友與兒子的經濟來源中斷；並向專勤隊人員表示，希望帶著兒子一起回家。專勤隊人員聯絡上K君的女友後，協助辦理自行到案手續，並聯繫善心人士安置男嬰。

他說，專勤隊人員替男嬰辦理返國文件時，發現男嬰沒有在台出生證明；加上生母行蹤不明，僅能以親子血緣證明為替代。因此再協請法務部調查局辦理親子鑑定，確認男嬰生父為K君無誤；而男嬰在台等待返國期間，由佛教慈濟基金會台南分會提供奶粉及尿布等必需品。

黃濬清指出，經專勤隊人員多方奔走，協調多處單位辦妥相關手續後，K君父子2人在10月2日搭機返回印尼。K君也對於台灣政府人權施政、友善對待外來移工的細心做法表達謝意。(編輯:孫承武)1081009