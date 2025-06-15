台中21歲青年沒有戶籍 社會局將調查父親責任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市1名21歲青年，因父親未為其報戶口而淪為幽靈人口，台中市社會局今天說，將調查確認青年是否幼時遭父親限制自由、剝奪就學及影響身心發展，如確認將依法主動告發。

這名青年在回收場被台中市北區北京里長蘇乙青發現，黑戶人生才曝光，蘇乙青表示，這名青年疑從小被父親關在房間內，因為沒有報戶口，從未就學，也沒認識多少字。

蘇乙青進一步了解，這名青年今年2月被父親趕出來而流落街頭，只好從事回收變賣物品所得維生，晚上則睡在公園、車站及大樓的樓梯間，青年的遭遇令人心疼，他也幫忙通報社會局提供協助。

社會局指出，青年自述沒有戶籍證件，從小被爸爸要求待在租屋處不得外出，也沒有受過教育，但因青年表達有限，許多資訊仍需進一步查證釐清。社會局與相關局處將積極協助青年取得戶籍、就業、居住等相關事宜，幫助青年穩定生活。

透過 Google News 追蹤中央社

社會局說明，目前仍需釐清青年的出生通報、入學、親子關係及實際照顧生活情形。社工上週有聯繫上爸爸，但爸爸不配合提供相關資訊，所以案情都還在釐清中。

社會局表示，若調查結果確認青年幼時遭父親限制自由、剝奪就學及影響身心發展，除了將依「兒童及少年福利與權益保障法」裁處，也會依刑法「妨害幼兒發育罪」主動告發。（編輯：李淑華）1140615