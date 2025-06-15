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台中21歲青年淪黑戶 社會局將助取得戶籍及就業

2025/6/15 10:53
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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市1名21歲青年因為父親從未為其報戶口而淪為幽靈人口，台中市社會局今天表示，這名青年從小被父親要求待在租屋處不得外出，也沒有受過教育，將協助取得戶籍及就業。

這名青年在回收場被台中市北區北京里長蘇乙青發現，「黑戶人生」才曝光，蘇乙青表示，這名青年疑從小被父親關在房間內，因為沒有報戶口，從未就學，也沒認識多少字。

蘇乙青進一步了解，這名青年今年2月被父親趕出來而流落街頭，只好依靠回收變賣物品所得維生，晚上則睡在公園、車站及大樓的樓梯間，看到青年遭遇令人心疼，他也幫忙通報社會局提供協助。

蘇乙青在臉書貼文指出，某天中午帶青年到餐館吃飯，發現青年不知道可以隨便找位子坐、不知道衛生紙可以自己拿，還表示自己有帶衛生紙避免花錢，原來青年從來沒有正式坐在餐館餐桌上吃過飯。

青年告訴蘇乙青，有時候撿回收撿到可以吃的食物就權當正餐，大多時候會用回收賺的幾十元買統一科學麵加水充飢，有時候也會有人拿東西給他吃。

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社會局表示，這名青年因露宿街頭被通報，社會局立即前往協助安置，提供餐食和住所庇護，並持續關懷及聯繫家屬。

社會局指出，青年自述沒有戶籍證件，從小被父親要求待在租屋處不得外出，也沒有受過教育，但因青年表達有限，許多資訊仍需進一步查證釐清。社會局與相關局處將積極協助男子取得戶籍、就業、居住等相關事宜，幫助青年穩定生活。（編輯：黃名璽）1140615

#北區
#台中市
#社會局
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