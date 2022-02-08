看懂中國徐州8孩案 輿論怒火點出人口拐賣問題

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原始影片在抖音平台已遭下架，此為網友備份影片。影片來源：嚴鴻偉

（中央社台北8日電）中國徐州8孩案使輿論沸騰，質疑官方對於人口拐賣問題避重就輕、未能釐清。官方從最開始強調「不存在拐賣行為」，到改口將調查是否涉及犯罪，前後不同口徑惹來民間各方強烈批評。

徐州8孩案發生時序

1月28日，抖音帳號「徐州一修哥」發布短片，揭露一名女子被人用狗鍊栓在破屋內囚禁，前後生養了8個小孩。短片在中國各大社群轉傳，後來這一帳號卻被封禁。

1月28日晚，徐州市轄下的中共豐縣縣委宣傳部發出聲明，宣稱8孩母親為「楊某俠」，1998年8月與豐縣歡口鎮民董志民領證結婚，不存在拐賣行為。因患有精神病會攻擊老人、小孩，其丈夫才用鐵鍊拴住她。

1月30日，第一份聲明未能平息外界對於人口拐賣質疑，徐州豐縣急發第二份聲明表示，楊女1998年於歡口鎮流浪乞討，被董家人收留，真實身分和本名、原籍待查；當初結婚手續未準確核實身分。

2月7日，官方公布初步調查結果，楊女精神狀況趨於穩定，由於嚴重牙周病導致牙齒脫落，其他健康指標正常。經DNA鑑定，8個孩子確實為楊女和董男所生；另將對於董男是否涉嫌犯罪展開調查，有關情況將適時公布。

輿論質疑人口拐賣問題，官方聲明提油救火

徐州8孩案經由社群曝光後，外界質疑楊女是人口拐賣下的受害者，官方急發第1份聲明強調楊女有精神病，在1998年有領證結婚事實，不存在拐賣行為。該份聲明惹來撻伐和批評，直指她作為精神病患者，屬於無結婚行為能力者，根據「民法典」並不能結婚，究竟如何辦下結婚證，且在領證結婚當下行政單位有否準確核實身分，是否涉及行政疏失。

官方後來又發出第2份聲明，表示楊女的真實身分和本名、原籍都待查，且改口楊女是因為流浪才到歡口鎮乞討。

7日深夜發出的第3份聲明則釋出初步調查結果，指楊女曾有一段婚姻，後因生病而由親屬從雲南省昆明市帶到江蘇省東海縣治病，且其家人期許可以找個「好人家」嫁了。楊女抵達後卻走失，陪同親屬當下並未報警也未告知其家人。

官方三度說明，疑點依然重重

官方聲明一再地改口，讓中國民間批評聲浪愈加沸騰，抨擊官方公然說謊、敷衍民意。部分中國網友則以各種旁證，抽絲剝繭地持續提出更多疑點。

這些中國網友提出最多的疑點，至少包括：一、楊女走失卻未被通報，不合常理；二、「一胎化政策」下卻有精神病患者能生下8個孩子，當地官方扮演的角色為何？三、8個孩子中的唯一女孩取名「銀鳳」，是否前有「金鳳」，有否牽涉販嬰集團？

徐州8孩案點出中國人口拐賣問題

該案點出中國貧困農村地區長期存在人口拐賣問題，不少人將其視作2007年中國電影「盲山」真實翻版，這部電影講述的是一個年輕女子被拐賣到深山的故事。紐約時報報導指出，中共實行一胎化政策下，使得男女比例嚴重失衡，許多家庭為求男孩，會丟棄女嬰或墮胎，女性人口不足，誘發人口販賣。

「南方周刊」前副總編輯長平在「德國之聲」發表評論表示，官方體制縱容了人口販賣的囂張。在任何一個人口買賣重災區，誰家買了媳婦眾人皆知，但是當地官方從來不會主動確認存在拐賣行為，而是積極參與和維護人口拐賣網路。只有在受害者家人透過所在地警方找上門，或在打擊拐賣婦女活動中，警方才會迫不得已「解救」一下。

長平認為，官方放任拐賣婦女、兒童，原因在於將女人商品化和工具化，漠視婦女、兒童的基本人權，這是父權專制社會的內在本質。

荒謬故事支線 當事人董男成網路紅人

此為網友備份影片。影片來源：嚴鴻偉

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徐州8孩案被揭露後，當事人董男竟成了網路紅人，甚至上直播帶貨、受邀為公司或主持人宣傳。董男老家成為社群打卡熱點。還有網紅全程開著直播，帶著禮物和紅包前往探望8個孩子表示關心。

更有從事裝修的自媒體人前往董男老家拍攝短片，著手協助改造董男和8個孩子的老家。有民眾為此在網上留言質問，「還有人記得8個孩子的母親嗎」？（編輯：李雅雯/邱國強）1110208