台中男子對兒子長期施暴致重鬱症 遭檢起訴

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市1名男子對兒子施暴，時間長達8年，兒子僅能靠學校營養午餐度日，還罹患重鬱症。檢方認為男子長期凌虐未滿18歲兒童，今天依妨害未滿18歲之人發育罪起訴男子。

台中地檢署起訴書指出，被害人現年19歲，他平常和父母及3弟妹同住在台中市西區。他遭父親以每週4次的頻率，持衣架、皮帶抽打，甚至以掐頸、罰跪等暴力方式相待，時間長達8年，僅能靠學校營養午餐果腹。

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檢方查出，被害人因受傷未及時就醫，導致出現顏面撕裂傷、腰側腫大、背部疼痛等傷害。2017年間，學校發現被害人身上反復出現瘀青、挫傷、紅腫等通報社會局，被安排就醫治療安置，被害人返家後又持續受到虐待。

2022年12月，被害人再次因傷被送醫，診斷出左眼撕裂傷等，社會局緊急安置。檢方發現，被害人長期追蹤與心理評估，確診患有複雜性創傷後壓力症候群（PTSD）與重鬱症，為長期家庭暴力的倖存者，足以妨害其身心發展。檢方認為被害人父親行為惡劣，依「刑法」妨害未滿18歲之人發育罪等罪名提起公訴。（編輯：張銘坤）1140523