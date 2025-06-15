江祖平「願望」被媽媽虐待 嘆無法苟同母女關係

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（中央社記者洪素津台北15日電）演員江祖平和林秀玲在三立台灣台八點檔「願望」演出母女，劇中母女關係極差，林秀玲把女兒江祖平當成工具人，江祖平坦言無法苟同，戲外江祖平和媽媽的相處就如朋友一般，互相理解很重要。

林秀玲在劇中逼迫江祖平改名改姓，更餵毒控制對方，甚至逼迫女兒與不愛的人結婚以謀取商業利益，還常以巴掌訓斥，將她當作工具人使用。江祖平透過新聞稿感嘆劇情：「最近命運真是太慘，除了媽媽對我使壞外，老公竟然還出軌，為了大局只能忍氣吞聲和一個自己並不愛的男人在一起。」

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江祖平笑言，無法苟同劇中這種母女關係，對於父母的情感勒索，有時搞不清楚是親情還是情勒，「每個人的界定不一樣啦！」她表示，現實生活中，她和媽媽更像朋友相處，但前提還是要把她當長輩，尊敬尊重是必要的，最重要的是跟家人要在互相理解的基礎上相處。

說起和林秀玲的對戲，江祖平提到自己常常被林秀玲「賞巴掌」，她笑說：「這我不擔心，秀玲姐可是巴掌專業戶，至今沒看她失手過！」（編輯：陳清芳）1140615