國安簡報會前溝通 黃健庭：訴求獲府方正面回覆

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）總統府規劃18日邀請在野黨領袖進行國安簡報，國民黨秘書長黃健庭表示，今天已與總統府秘書長潘孟安通話進行會前會溝通，關於總統賴清德全程參與國安簡報、討論議題不限國安等訴求，獲得正面回覆，黨主席朱立倫對此表達正面立場。

總統府規劃18日邀請在野黨領袖進行國安簡報。朱立倫14日表示，國民黨13日已回覆總統府，希望雙方幕僚能先見面溝通、有些正面進展，也希望18日當天是朝野對話，而不是總統來訓話。

黃健庭表示，今天已與潘孟安通話進行會前會溝通，關於賴總統全程參與國安簡報、討論議題不限國安等訴求，獲得正面回覆，朱立倫對此表達正面立場。

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黃健庭說，雙方溝通時，國民黨有清楚的提出訴求，也獲得府方正面回覆；府方表示，注意到朱立倫的公開講話，原則上賴總統會全程參加。簡報結束後，會有綜合討論時段，大家關心的議題，都可以在這時提出來討論。

黃健庭表示，經溝通後，若彼此所提訴求都能得到答覆，就可讓18日會面順利進行，朱立倫也一直是正面看待此事。（編輯：林克倫）1140615