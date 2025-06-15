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輕艇競速亞青少賽 謝家承、曾俐芩混合組越級鍍銀

2025/6/15 19:38
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（中央社記者黎建忠台北15日電）在泰國舉行的2025亞洲輕艇競速青少年暨U23錦標賽，今天最後1天賽事再傳捷報。台灣高中小將謝家承與學姐曾俐芩搭檔，越級挑戰U23歲級K2-500公尺男女混合組，驚喜以1分41秒115鍍銀。

2025亞洲輕艇競速青少年暨U23錦標賽共進行4天賽事，就讀台北南港高中高二的謝家承，首日賽事就獨攬1銀1銅，今天在賽事最終日「有頭有尾」，再與今年畢業的學姐曾俐芩搭檔男女混合組出賽。

沒想到17歲謝家承與18歲曾俐芩合作無間，越級挑戰U23歲組的K2-500公尺賽事，儘管是首度配艇，卻仍舊驚喜拿下銀牌，冠軍則是哈薩克組合的1分39秒623。

值得一提的是，謝家承與曾俐芩皆是從北峰國小輕艇隊啟蒙，接續南港高中培訓，學姐、學弟2人配艇默契十足。

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曾俐芩在今年4月全中運包辦高女組雙金，當時她就透露，「過去這1年幾乎都跟男選手訓練，課表與強度完全不同，練完後再回到賽場上，成就感也會倍增。」

2人在南港高中的教練余鑑紘表示，目前男、女混合組競賽已成為主流項目，謝家承與曾俐芩今天第1次配艇出賽就奪得佳績，未來會將重點放在培訓，期待亞、奧運賽場上能替台灣拚搶獎牌。（編輯：陳仁華）1140615

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謝家承
亞洲輕艇競速青少年暨U23錦標賽 謝家承獲1銀1銅
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