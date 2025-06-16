以色列猛攻不停 伊朗拒絕停火談判

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（中央社杜拜15日綜合外電報導）一名聽取簡報的官員今天告訴路透社，伊朗告訴進行調停的卡達和阿曼，在仍遭以色列攻擊之下，無意就停火展開談判。伊朗和以色列當天再度交火，引發外界對衝突升級的憂慮。

路透社報導，不願意具名的官員說：「伊朗通知調停方卡達和阿曼，只有在伊朗對以色列的先制攻擊完成回應後，才會尋求進行認真談判。」

這名官員還說，伊朗「表明不會在遭到攻擊的情況之下談判」。

以色列13日清晨展開突襲，擊斃伊朗軍事指揮層，損壞核設施，並表示相關行動未來幾天還會繼續升級。

伊朗誓言將「打開地獄之門」進行報復，這場衝突已演變成這兩個長期敵對國家歷來最大規模對抗。

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這名官員告訴路透社，有關伊朗尋求透過阿曼與卡達請求美國斡旋停火、重啟核談判的媒體報導，與事實不符。

伊朗、卡達外交部，以及阿曼新聞部都沒有回應路透社的置評請求。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1140616