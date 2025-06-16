加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢1/300
首頁 / 國際

以色列猛攻不停 伊朗拒絕停火談判

2025/6/16 07:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜拜15日綜合外電報導）一名聽取簡報的官員今天告訴路透社，伊朗告訴進行調停的卡達和阿曼，在仍遭以色列攻擊之下，無意就停火展開談判。伊朗和以色列當天再度交火，引發外界對衝突升級的憂慮。

路透社報導，不願意具名的官員說：「伊朗通知調停方卡達和阿曼，只有在伊朗對以色列的先制攻擊完成回應後，才會尋求進行認真談判。」

這名官員還說，伊朗「表明不會在遭到攻擊的情況之下談判」。

以色列13日清晨展開突襲，擊斃伊朗軍事指揮層，損壞核設施，並表示相關行動未來幾天還會繼續升級。

伊朗誓言將「打開地獄之門」進行報復，這場衝突已演變成這兩個長期敵對國家歷來最大規模對抗。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這名官員告訴路透社，有關伊朗尋求透過阿曼與卡達請求美國斡旋停火、重啟核談判的媒體報導，與事實不符。

伊朗、卡達外交部，以及阿曼新聞部都沒有回應路透社的置評請求。（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1140616

#卡達
#阿曼
#以色列
#伊朗
以色列情勢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
披薩指數預警中東戰事引討論 五角大廈：時間軸錯
37
更多編輯台推薦新聞：