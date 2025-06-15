8旬翁讀國小夜補校愛學習心不老 拿台北市長獎

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）台北市長蔣萬安今天為北市各級學校頒發市長獎，今年虛歲85歲的西松國小夜補校畢業生李金標展現出持續進步決心與毅力榮獲市長獎，也印證熱愛學習的心永遠不老。

蔣萬安今天出席台北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎頒獎典禮，致詞時除恭喜學生，他說，這是得獎學生多年努力與付出的成果，「拿到台北市最高的學生榮譽—市長獎，真的非常值得驕傲」。

會中，蔣萬安引用輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的話指出，「不要害怕去做你熱愛的事，因為熱愛會讓你所向無敵」，鼓勵學生在人生道路上始終保有好奇心與熱情，勇敢追夢，不畏挑戰，未來無可限量。

台北市教育局表示，獲獎學生也有鼓舞人心的一面，例如啟聰學校學生翁宗漢聽力雖受影響，仍勤奮花費更多時間學習，對知識充滿好奇，遇到困難尋求協助，不僅課業表現不凡，也參與田徑運動超越自我。

教育局指出，西松國小夜補校李金標憑著對學習的熱愛，勇於接受挑戰，克服害羞，朗讀比賽成績優異，他抱持「讓今天的自己比昨天的自己更好」信念，展現出持續進步決心與毅力，榮獲市長獎的同時，也印證熱愛學習的心永遠不老。

李金標表示，虛歲85歲了，60、70年前的環境很不好，現在年紀大，出來多認識一些朋友，抱著「讓今天的自己比昨天的自己更好」的信念學習。

教育局指出，西園國小學生許有真展現才藝成果，熱愛踢毽子的她歷經刻苦培訓，在全國中正盃、台北市青年盃、教育盃等賽事中佳績連連，近期通過民俗運動訪問團甄選，將代表台北市赴海外交流。她還在「聲聲不息母語情—親子說故事」、閩南語情境式演說、校內語文競賽多次獲獎。

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另外，南港高工學生呂印承投入冷凍空調科選手訓練，在分區賽、全國賽與工科技藝競賽表現優異，並考取證照，113學年度獲選全國技藝教育績優人員。大安高工學生鄭宥紘在全國技能競賽中榮獲行動應用開發金牌，並在工業類技藝競賽電腦軟體設計職種獲金手獎第一名。

台北市113學年度市長獎，教育局統計，計有483名大學、特教學校與高職學生，以及1196名國小學生獲獎。（編輯：戴光育）1140615