美關稅政策引震盪 OSU券商持空方部位帶動4月獲利

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（中央社記者蘇思云台北15日電）美國總統川普4月提出對等關稅政策，資本市場震盪，不過，金管會統計顯示，4月單月證券國際業務分公司（OSU）稅前盈餘752.7萬美元，月增744.8萬美元。金管會官員說明，券商持有空方期貨部位，帶動獲利增加。

金管會推動3大國際金融業務，包括國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務分公司（OIU），以及證券國際業務分公司（OSU），俗稱「金融3O」。

根據金管會統計，前4月OBU稅前盈餘為新台幣332.7億元，較去年同期增加161.8億元，年增率為94.7%。

金管會銀行局副局長王允中指出，前4月OBU稅前盈餘相較去年增加，主因為投資淨收益增加，關稅政策導致美債殖利率下跌，讓銀行持有資產的評價利益有所增加。

觀察OBU存、放款動能，截至今年4月底止，OBU存款總額攀升至新台幣3兆9757億元，年增15.2%，放款餘額達2兆4992億元，年成長9.1%。

今年前4月整體OIU稅前淨利達661.2萬美元，年減幅42.92%。金管會保險局副局長蔡火炎指出，壽險、產險跟再保的累計稅前損益都比去年減少，壽險業是因利息收入減少，產險是因管控天災累積風險、調整預估保費與賠款入帳增加，再保險因賠款準備、匯率等因素影響，也呈現下滑。

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證券OSU部分，金管會統計顯示，OSU在4月交易量為145億美元，4月OSU稅前盈餘752.7萬美元，比3月稅前盈餘大增744.8萬美元。

金管會證期局副局長黃厚銘解釋，川普4月提出對等關稅政策，市場波動加劇，引發市場對石油、經濟成長擔憂，造成原油相關期貨、海外股價指數類期貨下跌；不過，因券商持有空方期貨部位，所以帶動獲利增加。（編輯：林克倫、林家嫻）1140615