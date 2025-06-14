歌手鶴2度大病痊癒改變心態 化低潮變創作能量

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（中央社記者王心妤台北14日電）歌手鶴（The Crane）將發行新專輯，他透露製作期間遇甲狀腺瘤復發又痊癒，才寫下新歌「DISEASE」，從大病痊癒後延伸到描述現代人的網路分離焦慮症，轉化低潮變正能量。

鶴之前受訪曾提到19歲時罹癌又痊癒，沒想到去年又發現長了甲狀腺瘤。他今天透過唱片公司表示，兩度大病一場又痊癒，讓他能用不同角度看事情，「因為發病2次都及早發現，發現當下也感謝自己有健全的心靈及家人、歌迷的支持。」

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鶴表示，目前除了運動，也固定一早起床就散步，身體已經完全恢復健康，考慮到在家工作可能整天都曬不到太陽，會靠著出門散步，養成身體的好習慣。

談及新專輯「Same Stories, Different Narratives」，鶴透露，此次特別設下「耐聽」的標準，考慮到現代人難聚精會神聽完整張專輯的習慣，「這張專輯最後殘存的歌曲，都是耐聽的歌，即便你不喜歡也沒關係，聽完它也不會讓你感到煩躁。」（編輯：李亨山）1140614